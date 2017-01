Zoran Vlaho: Jedno je sigurno i neupitno, a to je da ljudima treba pomoć

Mi smo aktivni u cijeloj regiji. ISS vrši osiguranje Red Bull svjetskog prvenstva u Cliff Divingu. Svjetsko prvenstvo! Tko zna za to i gdje se to spomene???

Interventna spasilačka služba (ISS) Mostar osnovana je 2007. godine i djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine. Svrha njenog postojanja prvenstveno je pružiti pomoć ljudima u nevolji, kada je pristup unesrećenom otežan, a to su specifične situacije u planini, stjeni, špilji i vodi. Služba trenutačno broji oko 30-ak volontera, ljudi koji su spremni direktno djelovati u spašavanju ili asistirati spasilačkim timovima. Zoran Vlaho, načelnik službe je u razgovoru za Dnevni list kazao kako je ISS spasilačka služba koja ima akcent na djelovanje na vodi i pod vodom.

Intervencije

“Mi smo obučeni i za sve druge oblike spašavanja, ali najčešće nas zovu zbog incidenata vezanih za vodu, i u toj oblasti smo, bez lažne skromnosti, najbolji u državi. Oblast spašavanja u našoj državi je, nažalost, jako neuređena. Ne zna se ko koga zove i u kojim uvjetima. Mi, gledano zakonski, nemamo nikakvu obvezu, prema nikome. Imamo samo ugovor sa Županijskom civilnom zaštitom, da djelujemo u slučaju proglašenja elementarne nepogode, a u pojedinačim slučajevima nestanka i ugroženosti neke osobe, na nepristupačnom terenu sistem je totalno zakazao, pošto civilna zaštita, na svim razinama, smatra da to nije njena odgovornost, a policija i vatrogastvo ne mogu adekvatno odgovoriti na problem“, kazao je Vlaho, dodajući kako ISS radi sve intervencije za koje dobiju informacije, samoinicijativno, od građanstva, na molbu obitelji nestalih, na zahtjev policije i sl.

“Kada se desi velika nevolja, ljudi u principu ne znaju koga da zovu, institucije zakažu i sve stoji. Jedino je sigurno i neupitno, a to je da ljudima treba pomoć!”, kazao je Vlaho.

Problem sustava

Prema njegovim riječima, za članove ISS-a najteže su intervencije one na koje su zakasnili.

“Poslije toga najgore je izvlačenje tijela, posebno djece. Ne bih dijelio intervencije na lake i teške, sve su one specifične i posebne. Recimo poplave u Bosni i snježno nevrijeme u Hercegovini su bile poseban izazov. Puno problema, puno institucija, puno dana, čamci, helikopteri, dobri ljudi, profiteri. U principu na tim intervencijama očvrsneš. Nevolja izbaci iz ljudi ono najbolje i ono najgore”, istaknuo je Vlaho.

Na pitanje da li su im se ikada događale lažne dojave, Vlaho je kazao kako ih bude, ali veći problem su nepravovremene i neprecizne dojave, spekulacije, i tu se javlja velikih problema.

Kada je u pitanju suradnja ove službe sa nadležnim institucijama i ostalim službama, Vlaho nam je kazao postoji korektna suradnja, ali da je problem sustava što najčešće ne postoji suradnja, odnosno ne zna se tko koga treba zvati u slučaju nezgode.

“Nerijetko se desi da dobivamo pozive od poznanika ili čak policije na privatne telefone, pošto znaju da se time bavimo a ne zovu spasilačku službu. Mi kao spasilačka služba inače djelujemo u okvirima Saveza GSS- a u BiH i tu među službama koje su nama slične i sa kojima radimo na terenu, sve funkcionira savršeno”, kazao je Vlaho.

ISS posjeduje spasilačku i ronilačku opremu visoke klase, a bez nje se i ne može djelovati. Oprema je uglavnom kupljena vlastitim sredstvima, a nešto i od donacija.

“Dosta nam je pomogla i Županijska civilna zaštita koja za sada, jedina, konkretno surađuje. Opreme je uvijek malo, oprema je skupa i troši se. Mi se trudimo da pratimo svjetske trendove, možete misliti koliko to košta! Do prije par mjeseci imali smo na raspolaganju vrhunskog terenca, kojeg nam je dalo na korištenje Ministarstvo sigurnosti BiH. Nedavno su ga povukli, ne znamo zašto. Da li je politika, lobiranje, ljubomora, uglavnom, smanjili su nam operativnost i to je tragično. Još je tragičnije ako taj terenac bude negdje u Sarajevu na parkingu!”, istaknuo je Vlaho.

Preživljavanje

Što se tiče obuke i treninga, ISS to radi kontinuirano, cijele godine, vlastitim snagama.

“Imamo instruktore iz svih oblasti. Obuku vršimo širom BiH. Naši članovi su svi uglavnom: ronioci, kajakaši, alpinisti, planinari, skijaši, padobranci, itd. To su ljudi koji su već aktivni u raznim outdoor sportovima, a koji onda se dalje uvježbavaju u tehnikama spašavanja, timskom radu i pružanju medicinske pomoći u van bolničkim uvjetima”, naveo je Vlaho, dodajući kako svaka obuka i svako saznanje o bilo čemu može, nekada, pomoći.

“Ima slučajeva kada su ljudi gledajući tv dobili neku informaciju ili vidjeli neki postupak, pa im se poslije u kriznoj situaciji pokaže kao znanje koje im je spasilo život, a kamoli neka ozbiljna obuka ili tečaj, koliko mogu koristiti”, dodao je Vlaho.

ISS je neprofitna organizacija i, prema Vlahinim riječima, ni oni sami ne znaju kako preživljavaju.

“Odradimo ponekad neke specifične poslove (na visini ili pod vodom) i od tih novaca ISS funkcionira. Ali ta sredstva su jedva dostatna za preživljavanje službe, a bilo kakva nabavka nove opreme, obuke koje moramo raditi van službe ili veći troškovi nekih višednevnih intervencija su problem. Kod nas u državi je pogrešna percepcija volonterizma. Ako je neko volonter, to znači da on ima volju da svoje slobodno vrijeme i znanje pokloni društvu besplatno, iz nekih filantropskih pobuda. Ako pri tome podereš svoje čizme i jaknu, onda se osjećaš kao budala. Poznajući naš balkanski mentalitet, svakako nas smatraju budalama ili lopovima”, ispričao je Vlaho.

Aktivnosti i planovi

Članovi ISS-a su, pored brojnih aktivnosti, sudjelovali i u Balkan cave summitu, skupu ronilaca održanom u kolovozu 2016., po 4. put, u gradu na Neretvi, a Mostar je bio u središtu pozornosti u ronilačkim krugovima širom svijeta.

“Balkan Cave Summit je najveći ronilački događaj u našoj zemlji, a i šire. Najbolji svjetski ronioci dođu u naš grad i provedu 7 dana ovdje. Taj događaj ima ogromni potencijal i sigurno će u narednim godinama još više rasti i napredovati. ISS je jedan od organizatora Balkan cave summita i svaki put se trudimo da na summitu osim speleoronjenja , druženja i promocije napravimo i sastanak srodnih spasilačkih službi iz inostranstva gdje unaprjeđujemo suradnju i usuglašavamo spasilačke protokole i tehnike. Mi smo aktivni u cijeloj regiji. Evo jedna informacija, ISS vrši osiguranje Red Bull svjetskog prvenstva u Cliff Divingu. SVJETSKO PRVENSTVO. Tko zna za to i gdje se to spomene??? Sudjelujemo u osiguranju obaranja svjetskih ronilačkih rekorda u regiji. Osiguranje utrke lađa u Metkoviću. Sve je to slabo medijski propraćeno”, istaknuo je Vlaho.

Prošla godina je za ove hrabre spasioce protekla u desetinama intervencija, vježbi, obuka, osiguranja, kampova i druženja, a tako će nastaviti i u ovoj godini.

“Previše je planiranih aktivnosti da bi ih sve navodili, a koliko će biti poziva u akciju spašavanja, to ni sami ne znamo. Nadamo se sve manje i manje. Mi smo pored toga sto smo spasioci, prije svega dobre kolege i prijatelji, i znamo se mi lijepo provesti i zabaviti, spojimo ugodno sa korisnim i tako ćemo i nastaviti i u ovoj godini”, rekao je Vlaho.

Načelnik ISS-a je za kraj pozvao sve ljude dobre volje da im se pridruže, institucije i moćne pojedince da pomognu, da dođu i vide što to oni rade.

“Pozivam sve da im pokažemo što možemo i što znamo i u konačnici da svakog dana napredujemo i da napravimo ovu našu zemlju, ugodnijom i sigurnijom za život! Pristupiti nama nije nikakav problem, jedini uvjet je da volite ovo što mi radimo i da želite pomagati”, zaključio je Vlaho.

Piše: Sanda Šunje – Peco, mostar@dnevni-list.ba