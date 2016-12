Znam da Dodik slabo spava, dokazi koje sam vidio ukazuju da neće biti slobodan čovjek

SARAJEVO – Nije slučajno što Milorad Dodik pokušava napraviti proslavu od toga što je od mene naplatio 6.000 KM, pokušavajući prikazati da je to dokaz da on nije lopov. To su priče za malu djecu. Upravo zato što je korumpirano pravosuđe pod utjecajem politike, a to smo dokazali preko glavnog tužitelja Gorana Salihovića, ljudi kao što je Dodik ne samo da su na slobodi, već mogu i da vladaju i dalje pljačkati narod, kazao je za Vijesti.ba bivši predsjednik SDS-a i dopredsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta BiH Mladen Bosić.

U osvrtu na godinu na izmaku, Bosić kaže da ne postoje nikakvi znakovi koji bi mogli ukazati da stvari idu na bolje. Jedini znak je činjenica da je EU odlučila napraviti korak dalje za BiH na europskom putu.

“No, ne vidi se stabilizacija političke situacije, naprotiv, ona dalje ide ka konfrontaciji. Politička pitanja koja su 2015. ostala neriješena i dalje su na stolu i ne vidi se način na koji će ona biti riješena, poput pitanja izbora u Mostaru i pitanja provedbe presude u predmetu “Sejdić-Finci“. Općenito, kompliciraju se odnosi među političkim strankama, ali i unutar njih. Pripremaju se tereni za nove nesporazume i nove konflikte. Građani su prisilno stalno vraćani u prošlost, da bi se produbili međusobni konflikti i nerazumijevanja. Zaista ne vidim osnova da mogu reći kako vidim neke optimističke znakove“, Bosićeva je ocjena.

On kaže i da ne znam hoće li u narednoj godini biti parlamentarne većine, ali je siguran da neće doći do promjene jer ne vidi drugu parlamentarnu većinu koju je moguće formirati.

“Dakle, čak i ako se raspadne ova parlamentarna većina, čini mi se da će Vijeće ministara BiH funkcionirati, makar i u tehničkom mandatu, jer u ovakvim odnosima nema mogućnosti da se napravi nova parlamentarna većina“, rekao je.

U svjetlu polemike u svezi stranih sudaca u Ustavnom sudu BiH, Bosić podsjeća da u daytonskom Ustavu postoji odredba da će poslije izvjesnog vremena biti moguće razmotriti situaciju u Ustavnom sudu BiH kada su u pitanju strani suci te ih zamijeniti domaćim.

“Uvjeren sam da je to trebalo biti urađeno u nekom periodu na način koji bi bio prihvatljiv za sve u BiH. Jasno je da nešto, ako nije prihvatljivo za sve, predstavlja politikantsku akciju. Ako lideri SNSD-a i HDZ-a BiH nisu osigurali potporu za svoj prijedlog, onda je to politikantska akcija“, zaključio je.