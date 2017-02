Zlatar: “A povratak Republike Srpske Krajine u Hrvatsku?”

Emir Zlatar, član Glavnog odbora SDP-a BiH i generalni sekretar Vijeća kongresa Bošnjačkih intelektualaca, kazao je za N1 kako svi u Bosni i Hercegovini trebaju biti ravnopravni, ali da mu pojam federalizacija nije poznat.

Zlatar se gostujući u Novom danu televizije N1 osvrnuo na amandmane hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu na Rezoluciju o BiH da bi se naša zemlja trebala preurediti po principima federalizacije, te je naglasio:

“Naravno da trebaju svi narodi da budu ravnopravni, to je nešto što se podrazumijeva, no pojam federalizacija mi je nepoznat. Ne mogu da shvatim zašto se poteže to pitanje, ako se radi o Federaciji, što BiH i jeste. Neprijatno me iznenađuje stav hrvatskih zastupnika”.

“Ljubić je insistirao na trećem entitetu u BiH, a da li će to onda značiti da će se Republika Srpska Krajina vratiti u Hrvatsku? Trebala bi uslijediti odluka iz BiH da se zamoli Hrvatska da vrate Republiku Srpsku Krajinu na svoje prostore, da im se da određena autonomija, ista onakva za koju se zalažu za svoj naorod u BiH. Ako susjedne države žele drugačije uređenje naše države, onda to trebaju raditi po uzoru na svoje države“, istakao je Zlatar.