Zainteresiranost za čitanjem znatno manja od prethodnih godina

Današnji pristup knjizi je daleko od onoga kakav je bio prije pojave nove tehnologije i Interneta

Da čitanje i bibliotekarstvo ima dugu tradiciju na području grada Mostara dokazuje jedna od najstarijih biblioteka u Mostaru, a to je Narodna biblioteka čije postojanje datira još od 1945 godine, koja je prije dvadesetih godina bila druga biblioteka u državi po rezultatima, književnom fondu i stručnom kadru.

Informacije

Ova javna ustanova od velikog je značaja za grad Mostar, ali i za cijelu Hercegovačko- neretvansku županiju, jer prije svega obavlja informacijsku, obrazovnu, matičnu, naučno-istraživačku i izložbeno-promotivnu djelatnost.

“Danas smo svjedoci postojanja više informacija nego ikada do sada. Njeni korisnici su svih starosnih dobi od onih najmlađih osnovaca pa do umirovljenika. Najviše imamo korisnike iz kategorije učenika osnovnih i srednjih škola, koji traže lektire. Ali u zadnje vrijeme vidimo i poboljšanje čitanja iz kategorije takozvanih ostalih nezaposlenih domaćica koje traže sebi prilagođenu literaturu, a to je najviše lingvistika”, kazao je za ovdašnje medije Rasim Prguda, ravnatelj Narodne biblioteke Mostar.

Kada je u pitanju čitanje i čitalačka navika općenito, jedna od djelatnika Narodne biblioteke Mostar Avdija Špago, koja radi već 28 godina kao informator za dječju književnost, ističe kako uposleni u Biblioteci uvijek pronalaze nove načine da privuku mlade ljude i privole ih da posjećuju Biblioteku i druže se s knjigom.

“Radim najljepši posao i uživam u svakom trenutku. Tijekom svog rada popratila sam mnoge generacije. Moj posao je da upoznam prvo knjigu, a potom je preporučim djetetu. Jako je bitno znati koja je knjiga dobra i da li će biti interesantna djetetu”, istaknula je Špago.

Naime, čitanje je kroz povijest bilo izuzetno važno za razvoj čovječanstva. Svjesni smo da čitanje knjiga oplemenjuje život čovjeka, obogaćuje njegov vokabular, razvija njegovu maštu i kreativnost te mu omogućava jedan sasvim drugačiji pogled na život i svijet.

No, današnji pristup knjizi je prema mišljenju književnika Nusreta Omerike daleko od onoga kakav je bi prije pojave Interneta i razvoja tehnologije.

“Danas djeca sve manje čitaju školske lektire, nažalost. To nije samo tako kod nas, u državi BiH, nego svugdje gdje prevladavaju nove tehnologije. Postalo je moderno da djeca čitaju lektire na kompjuterima preko Interneta”, istaknuo je Omerika.

Čitanje

Iako statistike pokazuju da djeca nemaju jednako zanimanje za čitanje knjiga kao nekada, ipak postoje oni koji aktivno čitaju knjige, pa čak i u slobodno vrijeme.

“Volim čitati knjige. Pored školske lektire volim čitat u slobodno vrijeme i kod kuće. Najviše volim čitat knjige sa avanturističkim sadržajima, to mi je jako zanimljivo”, kazala nam je jedna od aktivnih članica Narodne biblioteke u Mostaru.

Prema mišljenju stručnjaka, čitanje je ključno u dječjem uzrastu, jer kako tvrde mozak je tada najprilagodljiviji, a samim čitanjem jača osjećaj empatije kako kod djece, tako i kod odraslih.

Piše: Džemila Ovčina, mostar@dnevni-list.ba