Vrijeme je da ljudi iz BiH preuzmu odgovornost za državu

Politička situacija u BiH je vrlo složena te bi trebalo učini napore u stvaranju ambijenta u kojem će se moći normalno funkcionirati te okrenuti prema jačanju ekonomije i socijalne politike, umjesto dosadašnjih politika konflikta moglo se čuti nakon jučerašnjeg sastanka izaslanstava HDZ-a BiH i SNSD-a predvođenih predsjednicima Draganom Čovićem i Miloradom Dodikom. Pritom su naglasili i kako suradnja ove dvije stranke nije ni na koji način usmjerena protiv bilo koga u BiH.

Jedna od glavnih tema sastanka bila je aktivnost na donošenju zakonskog rješenja o Ustavnom sudu BiH pri čemu je potvrđeno kako da su timovi dvije stranke finalizirali dogovor u vezi sa prijedlogom zakona o Ustavnom sudu BiH, a sada ostaje dovršiti stručni dio posla, pri čemu će se voditi razgovori s drugim političkim strankama.

Srž aktivnosti ove dvije stranke je kako je potrebno neophodno naći ustavno rješenje kako strane suci ne bi bile zastupljeni u Ustavnom sudu BiH. Dodik je pritom pojasnio kako je Ustav BiH predvidio da se treba naći način kako bi samo državljani BiH bili zastupljeni u Ustavnom sudu BiH, dok je Čović naveo kako se traži rješenje koje bi bilo ustavno te kako je vrijeme da institucije BiH i njeni predstavnici preuzmu odgovornost za državu. Predsjednik HDZ-a je izrazio mišljenje kako će oko ovog pitanja imati zajednički stav te da je rješenje blizu, naglasivši i kako je krajnje vrijeme da institucije BiH preuzmu punu odgovornost. Objasnio je kako u BiH imamo hibrid funkcioniranja s lažnim zaštitnim mehanizmom koji se često zloupotrebljava u funkciji ključnih odluka koje definiraju odnose u BiH. Potvrdivši kako s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem nije razgovarao o ovoj problematici, on je najavio kako bi takvo što moglo uslijediti idućeg tjedna.

Status kandidata

Nakon razgovora, govoreći o trenutnoj političkoj situaciji u zemlji Čović je naglasio kako je krajnje vrijeme stvoriti ambijent da možemo normalno funkcionirati, odnosno da se treba početi baviti životnim pitanjima.

-Ovo je godina u kojoj nema izbora i moramo je iskoristiti da riješimo puno pitanja koja smo sebi postavili u zadatak, poručio je Čović. No, upozorio je kako ima osjećaj da postoje neke snage koje žele konstantno držati strane u konfliktu na nekim područjima u zemlji. Ipak, želja je, dodao je Čović, da se do kraja godine dobije status kandidata za Europsku uniju te bi upravo zbog toga trebalo pokazati više razumijevanja svih strana, odnosno stvoriti novu atmosferu za dogovore, potvrdivši kako se novi razgovori s liderima stranaka očekuju i idućih dana.

U FBiH pokušavamo skloniti zaostatke iz prošlosti, osigurati jednakopravnost naroda i baviti se ekonomskim pitanjima, pojasnio je predsjednik HDZ-a BiH, ukazavši na još jednu temu, a to je presuda Sejdić-Finci te bi to pitanje trebalo otvoriti do kraja mjeseca.

Nije upereno protiv nikoga

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik komentirajući zaključke jučerašnjeg sastanka kazao je kako ove dvije stranke žele rješavati pitanja kroz dijalog te kako ova suradnja nije uperena protiv neke treće strane, a isto tako je naglasio i kako trenutna vlasti na državnoj razini nije funkcionalna. To se posebno vidi, pojasnio je, u dijelu koji se odnosi na obveze prema MMF-u, što pak ne ovisi od SNSD-a ili HDZ-a, međutim ova situacija donosi novi izazov i za RS. S druge pak strane potvrdio je kako je potrebno riješiti određena pitanja po nekim županijama, a najveći je problem pak u kontekstu Domu naroda federalnog Parlamenta.

Kada je u pitanju daljnji put BiH ka EU Dodik je potvrdio kako ostaje pri europskim integracijama, ali je dodao i kako bi se mogli pojaviti određeni problemi na pitanjima koja se tiču popisa stanovništva.

NATO savez i MAP

Jedna od tema je bila i put BiH ka NATO savezu, odnosno aktiviranje Akcijskog plana za članstvo (MAP). U tom je kontekstu Dodik naglasio kako u RS-u postoji konsenzus da se na referendumu izjašnjava o ulasku BiH u NATO te se osvrnuo i na pitanje vojne imovine, kazavši kako RS ostaje pri sporazumu iz 2012. godine. Kazavši kako pitanje Akcijskog plana može biti riješeno kroz rješavanje pitanja imovine Dodik je upozorio i da će RS, u slučaju da se nastavi s nametanjem odluka o oduzimanju imovine RS-a, izaći iz ovog procesa. Istodobno, Čović je da najavio kako će učiniti sve da do lipnja bude aktiviran MAP te je potvrdio kako početkom veljače u BiH stiže generalni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg pri čemu će biti riječi upravo o ovoj tematici.

Piše: Dario Pušić, dogadjaji@dnevni-list.ba