Vratiti se politici dogovaranja

SARAJEVO – Prihvaćanje aplikacije BiH za dobivanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji (EU) i dobivanje Upitnika Europske komisije imat će pozitivan uticaj u budućnosti i to je za predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića najvažnija stvar koja je obilježila godinu na izmaku.

Ispunjavanje Upitnika tražit će mnogo političke spremnosti da se dođe do zajedničkog stava. Jedno od pitanja je planira li BiH promjenu Ustava, na što će jedni odgovoriti pozitivno, a drugi negativno, te će u tom smislu, kaže Ivanić, biti izazov. No, odgovori na pitanja nisu toliko problem, zbog čega je uvjeren da će se to relativno brzo završiti.

Sve u krug

“Veći je problem političkog ambijenta. Možemo napisati najidealnije odgovore, ali bez pozitivnog političkog ambijenta nećemo dobiti status kandidata. Potrebna je spremnost na kompromis, ali u tom dijelu nisam toliko optimist koliko sam bio ranije“, kazao je u intervjuu za Fenu Ivanić. Kako je naglasio, u 2016. godini bilo je mnogo događaja koji nisu imali tako pozitivan karakter, poput zastoja u investicijama i ekonomskom razvoju. Ali, posebno zabrinjava loš politički ambijent s brojnim otvorenim pitanjima od izbora u Mostaru i Stocu i neprovođenja presude Eurospkog suda za ljudska prava u predmetu “Sejdić – Finci“, do odluke Ustavnog suda o ukidanju 9. siječnja kao Dana RS-a. “Dakle, jedan pozitivan i previše negativnih događaja“, kazao je Ivanić čiji je dojam da većina političkih lidera svoju poziciju gradi na sukobu, a ne na kompromisu i sve dok postoji takav pristup neće biti rješenja, ali političari će se i dalje baviti izborima u Mostaru i Stocu, pitanjem “Sejdić – Finci“, ali i prošlošću i sukobima jer izgleda da je to, dodaje on, najsigurniji način da političari dobiju potporu i ostanu na vlasti.

“Sve dok građani ne počnu kažnjavati takve političare, a nagrađivati glasovima one koji prave kompromise, mi ćemo se, nažalost, vrtjeti ukrug“, njegov je stav.

Dogovarati se

Govoreći o najavama lidera SNSD-a i HDZ-a BiH, Milorada Dodika i Dragana Čovića, o izmjenama Zakona o Ustavnom sudu BiH kojima bi se iz te institucije uklonilo strane suce, Ivanić je kazao da se zalaže za takvu izmjenu, ali da prijedlog zakona nije još vidio te ga ne može komentirati. Nije čak ni siguran da će zajednički prijedlog o izmjenama tog zakonskog rješenja doći u parlamentarnu proceduru. “Izbacivanje stranaca ima moju potporu, no neće biti potrebne potpore u Parlamentu te će stoga, vjerojatno, inicijativa, ako je uopće i bude, propasti“, dodaje.

Iako ističe da na razini osobnih kontakata tri člana Predsjedništva BiH nema problema, nezadovoljan je nedostatkom spremnosti da se uđe u dijalog o ključnim pitanjima, a kao jedno od njih naveo je što se nije uspjelo riješili pitanje popisa stanovništva.

U dijelu razgovora o odnosima zemalja regije, rekao je da mu suradnja ne izgleda dobro te su trenutno odnosi BiH i Srbije, Srbije i Hrvatske, ali i BiH i Hrvatske loši, zbog čega je i predlagao trilateralni sastanak dužnosnika triju zemalja da bi se razgovaralo o tim stvarima, ali nije naišao na pozitivne signale na tu inicijativu.

Ivanić smatra da Predsjedništvo BiH treba biti ključna institucija koja će pokazati da je dogovor moguć te u kolektivnom šefu države trebaju biti spremni na izazove, iako ih sredina iz koje dolaze u prvi mah možda neće podržati, dugoročno će dobiti potporu za kompromise i politiku dogovaranja u kojoj nema sukoba. Uz ocjenu da je previše populističkog utjecaja na donošenje ključnih političkih odluka, predsjedavajući Predsjedništva BiH Ivanić za Fenu je zaključio da bi najbolje bilo vratiti se u ambijent iz prve godine mandata kada bi i sam bio mnogo veći optimist no što je sad.