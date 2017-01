Volio bih kada bi se u BiH pojavila nova generacija lidera

SARAJEVO – Visoki predstavnik međunarodne zajednice BiH Valentin Inzko rekao je za Klix.ba da vjeruje da se situacija u zemlji još može zaokrenuti i da ova godina može biti bolja od protekle. Inzko je rekao da je 2016. godina bila i dobra i teška iz nekoliko razloga. Smatra da je u nekim aspektima bilo napretka ali je, istodobno, u mnogim drugim aspektima bila godina propuštenih prilika i neiskorištenih resursa i godina koja je u nekim područjima izazvala ozbiljne zabrinutosti.

“U toku godine pojavila su se dva trenda: jedan se odnosio na put integracije BiH, a drugi je bio trend osporavanja dejtonskog okvira i produbljivanja dezintegracije u BiH. Ovaj drugi trend ne smije prevladati. Retorika podjele i podrivanje Daytonskog mirovnog sporazuma, države i njenih institucija i nadležnosti mora prestati. Što se tiče prvog trenda, želim čestitati liderima BiH, premijeru Zvizdiću, entitetskim premijerima Cvijanović i Novaliću i svima drugima koji su zaslužni za dobijanje Upitnika EK-a kao još jednog velikog koraka ka europskoj budućnosti ove zemlje. Nadam se da će svi ovu zadaću shvatiti ozbiljno te ju realizirati bez nepotrebnog odgađanja“, kazao je Inzko koji je suglasan da se u političkom smislu u 2016. moglo godini uraditi više.

On je iskazao žaljenje što se nije išlo dovoljno brzo, što nije bilo dovoljno osjećaja za hitnost.

“No, ako postoji volja, uvijek postoji i način da se uradi više. Nažalost, umjesto da se usredotoče na to kako unaprijediti život građana, stvoriti nova radna mjesta, popraviti škole i bolnice, neki lideri su ponovo odlučili ignorirati stvarnost i umjesto toga se fokusirati na to kako ostati na vlasti koristeći dobro isprobane metode odvraćanja pažnje s gorućih ekonomskih i socijalnih problema“, ocijenio je on te kao primjer

naveo predizbornu kampanju u kojoj gotovo da nikako nije bilo riječi o pitanjima koja se tiču lokalnih općinskih nadležnosti već se, umjesto toga, stalno pričalo o ‘višim’ nacionalnim interesima, očuvanju identiteta ovog ili onog naroda…

Visoki je predstavnik za Klix rekao da u ovoj godini očekuje da će bh. vlasti riješiti pitanje izbora u Mostaru i Stocu te raditi u interesu građana BiH.

“Pitanje izbora u Mostaru mora biti riješeno što prije i, prema tome, ja se radujem takvim dobrim vijestima u ovoj godini. Naravno, isto tako i pitanje Stoca. Također se nadam da će se pozitivni trend na putu ka EU nastaviti i da će ova zemlja načiniti dalje pomake u svojim europskim aspiracijama“, rekao je Inzko koji je političke, društvene i vjerske lidere u BiH pozvao da se suzdrže od negativne politike, radnji i retorike koje donose nove podjele te da ulože dodatne napore da zemlja bude funkcionalna.

Napomenuvši da 2017. nije izborna godina, on drži da ju treba iskoristiti za konkretan posao, za napredak, za rad u interesu građana koji su, svakako, pokazali nevjerojatno strpljenje.

Najavivši kako će međunarodna zajednica nastaviti pružati potporu BiH ali i ističući da ovdašnji političari i građani također moraju dati svoj doprinos miru, stabilizaciji i napretku, Inzko je zaključio da bi volio kad bi se u BiH pojavila nova generacija lidera s novim načinom razmišljanja, koja će potpuno koristiti potencijal ove bogate zemlje.