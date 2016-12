Vlast protiv ukidanja OHR-a

Naprotiv, strankama na vlasti stalo je do toga da visoki predstavnik i njegov Ured ostanu što duže u Bosni i Hercegovini. To potvrđuje i sam visoki predstavnik Valentin Inzko: „Mislim da neki ljudi koji svojim izjavama priželjkuju zatvaranje OHR-a čine sve da mu produže mandat“. O čemu se radi?

Iza zahtjeva koje lansiraju političke stranke na vlasti da se što prije ukine OHR, stoji čista – prevara! Naprotiv, strankama na vlasti stalo je do toga da visoki predstavnik i njegov Ured ostanu što duže u Bosni i Hercegovini. To potvrđuje i sam visoki predstavnik Valentin Inzko: „Mislim da neki ljudi koji svojim izjavama priželjkuju zatvaranje OHR-a čine sve da mu produže mandat“. O čemu se radi?

Neurađeni posao

Ured visokog predstavnika ustanovljen je 1995. godine kao jedini i vrhovni tumač Daytonskog mirovnog sporazuma, a Inzko je sedmi visoki predstavnik. Posljednjih godinu dana, a mjeseci pogotovo, sve su glasniji i učestaliji zahtjevi stranaka da međunarodna zajednica ukine OHR, ali do toga sasvim sigurno još dugo neće doći.

Velika mogućnost da OHR upravo ovih dana i službeno bude zatvoren postojala je nakon općih izbora 2014. godine – da su vlasti koje su tada pobijedile uradile svoj posao, Ured visokog predstavnika bio bi sada zatvoren. Međutim, stranke su uradile sve da BiH uđe u tešku političku krizu i time fazu potpune nestabilnosti u svakom smislu.

Nije nemoguće da je to svjesno i namjerno urađeno – dok postoji OHR strankama na vlasti nije teško zabašuriti vlastitu odgovornost za lošu političku i ekonomsku situaciju stalnim pritiscima da OHR uradi no što bi one morale. S druge strane, dok je OHR-a puno je lakše zadržati status quo u BiH u kojem se vladajuće stranke najbolje snalaze.

Istovremeno, činjenica je da Bosna i Hercegovina dok postoji OHR ne može dobiti status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Razlog: postojanje Ureda visokog predstavnika je dokaz da BiH nije funkcionalna pravna država.

Upravo na tom polju se i igraju domaće političke igre kako bi OHR ostao – njegovo ukidanje automatski bi vlast izvelo na čistac i neminovne reforme pravne legislative i političkog čišćenja države otpuhalo bi sa scene aktualne vlasti!

Simboličan utjecaj

Zanimljivo je tumačenje cijele ove situacije koje nudi Aleksandra Pandurević, zastupnica SDS-a u Parlamentu BiH: “SDA je navikla na stara vremena da OHR za sve kažnjava Srbe pa tako i danas djeluje. SNSD provocira međunarodnu zajednicu i tako daje svoj doprinos ostanku OHR-a jer se zbog ponašanja SNSD-a Republika Srpska doživljava kao remetilački faktor. Naravno da je prioritet odlazak OHR- i da bi se ostvario, Republika Srpska mora biti faktor stabilnosti i spuštanja tenzija u cijeloj državi“.

Međunarodna zajednica, što god se pod tim podrazumijevalo, baš se puno i ne izjašnjava o svemu ovome, makar javno. Činjenica je da je utjecaj OHR-a posljednjih godina simboličan iako visoki predstavnik formalno-pravno i dalje ima sve moguće ovlasti uključujući i bonske. Sam Valentin Inzko zna često i otvoreno kazati da su mu ruke vezane.

Njegov poslodavac, odnosno šef Vijeće za implementaciju mira (PIC) međutim nema konkretna rješenja za završavanje nezavršenog posla u BiH čime konkretno doprinosi zadržavanju statusa quo. Da li je to namjerna taktika međunarodne zajednice, prije svih Europske unije i SAD-a, nije sasvim razumljivo, ali bi moglo, kažu naši izvori iz inozemnih diplomatskih krugova u Sarajevu, biti jasnije u narednoj godini.

Inače, Ured visokog predstavnika ima status diplomatske misije u BiH i u njemu radi 15 inozemnih državljana. Od toga je četvero diplomata koje su postavile vlade zemalja iz kojih dolaze, sedam je direktno angažiranih, a četvoro je privremeno angažirano. U OHR-u radi i 89 službenika koji su u kategoriji domaćeg bh. osoblja.

Piše: M. Osmović, dogadjaji@dnevni-list.ba