VINKO MARINOVIĆ: U Zrinjskom sam dosta naučio, treneri uvijek uče

Vinko Marinović je iz Zrinjskog otišao kako je i došao – poprilično tiho. Nakon što je obznanjen sporazumni raskid, više se na okolnosti nije osvrtao, ali niti previše komentirao ono što čeka njegov dojučerašnji klub. Trenutno ga zanima samo odmor, a kad će opet na teren – nije siguran.

Moglo se nakon škakljive završnice jeseni namirisati da se u pozadini nešto kuha, no sporazumni je raskid Zrinjskog i Vinka Marinovića svejedno mnoge zatekao nespremne – ponajviše zbog činjenice da je prvak godinu završio kao lider…, sa četiri prednosti u odnosu na Sarajevo.

– Nemam što dodati na ono što je već klub obznanio u javnosti. To je sada iza mene. Idemo dalje. Odmaram u svojoj Gradišci, a dokle, još ću vidjeti. U nogometu nikad ne znaš što je sljedeće, rekao nam je pa prokomentirao spekulaciju da ga navodno želi Zvezda, čiji je dres svojevremeno nosio sa dosta uspjeha.

– Čuo sam za to. Mogu reći samo to da se radi o čistoj izmišljotini. To je sve.

Pa ipak, i takva divlja spekulacija zagolica maštu. A Marinović se dokazao – Zrinjskom je dao titulu, njegovu rekordnu četvrtu. a bio je to njegov tek četvrti trenerski angažman nakon Kozare, Kolubare iz Lazarevca i Borca. Bez obzira na šampionski kadar, trebalo je to sve uigrati, uskladiti – nikada to nije lako.

– U Zrinjskom sam dosta naučio. Kad si trener, nikada ne prestaješ učiti, to je jednostavno tako želiš li naprijed. Zato sam jako zahvalan na ukazanoj prilici.

Otišao je u možda malčice čudnom trenutku, s vodeće pozicije, ali smatra da to neće poremetiti ambicije Plemića.

– Zrinjski je i dalje najbolji klub s najboljom ekipom u BiH i realno je da obrani titulu. Ali ne bih sada o tome…, što i kako će Zrinjski dalje. Ponavljam, to je sada iza mene. Ja im mogu samo poželjeti sreću i krenuti se budućnosti.

Potencijalne zamjene: Jović produljio u Angoli

Već smo pisali o potencijalnim Marinovićevim nasljednicima i naveli trenutno slobodne, a Mostarcima možda zanimljiva imena. Između ostalog, naveli smo i Dragana Jovića, najtrofejnijeg trenera Zrinjskog, no on je baš svježe obnovio svoj angažman u Angoli, a to je našu prvotnu listu smanjilo na tri imena: Ivicu Barbarića, Branka Karačiča te Amara Osima.

Koliko je realno bilo koga od njih trojice očekivati na klupi Plemića, vrijeme će pokazati. Barabarić je nakon angažmana u Japanu već neko vrijeme bez posla, ali situaciju u mostarskom klubu sigurno dobro poznaje, baš kao i Karačić koji je u Mostar donio pretposljednju titulu. Osim možda nije izgledna opcija, no da je poželjan trener zbog svega što je napravio u Premijer ligi – sigurno jeste.

