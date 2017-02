Veliko zanimanje za projekt sufinanciranja troškova vantjelesne oplodnje

Samo sat vremena otkako je početkom ovog mjeseca na web stranici Općine Centar Sarajevo objavljena informacija da će Općina realizirati projekat sufinanciranja troškova vantjelesne oplodnje, uslijedili su telefonski pozivi zainteresiranih parova za ovaj pilot projekt koji je Općina Centar, kao prva lokalna zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine, pokrenula s ciljem stvaranja optimalnih uvjeta za podizanje nataliteta.

O značenju ovog projekta govori i činjenica da, s obzirom na tešku ekonomsku situaciju, parovi koji se odluče dobiti potomstvo na ovaj način za svaki pokušaj vještačke oplodnje moraju izdvojiti velika financijska sredstva na ime plaćanja troškova postupka nadležnim zdravstvenim ustanovama.

Svi zainteresovani mogu na web stranici Općine Centar www.centar.ba u rubrici Elektronski formulari/Rad, raseljeni, socijalna zaštita naći i isprintati zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova vantjelesne oplodnje, koji sa potrebnom dokumentacijom mogu predati na protokol Općine Centar (Mis Irbina 1). Javni poziv ostaje otvoren dok sva financijska sredstva za ovu namjenu ne budu iskorištena.

U Nacrtu budžeta Općine Centar za 2017. godinu za ovaj projekt je predviđen iznos od 50.000 KM, dok će također rebalansom općinskog budžeta, koji je planiran u travnju ove godine, biti predloženo izdvajanje dodatnih 50.000 KM, odnosno ukupno 100.000 KM u 2017. godini.

Prema odredbama Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za sufinanciranje troškova za pružanje usluga vantjelesne oplodnje, kojeg je donio načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajandžić, osim utvrđenih uvjeta i načina ostvarivanja prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za pomenutu namjenu, ženama koje su u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici s područja općine Centar, također je navedeno da će Općina Centar sufinancirati dva postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40 godina, na način da za prvi pokušaj vantjelesne oplodnje izdvaja maksimalno do 1.000 KM, a za drugi pokušaj do 3.000 KM. Izuzetno i za žene preko 40 godina starosti Općina će sufinancirati dva pokušaja iznosom do 50 posto od ukupne cijene troškova vantjelesne oplodnje, odnosno u maksimalnom iznosu do 2.500 KM, o čemu će utvrditi bliže kriterije.

Osim na web stranici Općine Centar, potrebni obrazac i informacije zainteresirani mogu dobiti na Info pultu Općine Centar, kao i u 15 mjesnih zajednica Općine Centar.