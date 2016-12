Vehid Šehić o ciljevima “Jahorinske deklaracije“

SARAJEVO – Prva zadaća građanskih stranaka u BiH, prije eventualnog ujedinjenja, jest vratiti identitet socijaldemokracije, svaka stranka ponaosob sebi, te pokušavati graditi platformu socijaldemokracije i građanskog koncepta u BiH. Na taj način treba stvoriti blok koji će se političkim sredstvima drugog sustava vrijednosti suprotstaviti narastajućem nacionalnom, koji vrlo često ide u nacionalističko, stav je koji je u razgovoru za Vijesti.ba iznio politički analitičar i predsjednik NVO “Forum građana Tuzla“ Vehid Šehić.

Šehić, koji je jedan od potpisnika “Jahorinske deklaracije“, dokumenta koji su potpisali predstavnici lijevo orijentiranih stranaka, civilnog sektora, ugledni intelektualci i nevladin sektor, ukazuje da živimo u vremenu u kojem se, umjesto da se izlazi iz nacionalističkih krugova, pod plaštom jedinstva naroda, stvara jedna vrsta političkog jednoumlja, što nije perspektiva političkog angažmana u BiH. “Upravo na takav način rada stranaka koje su si uzele za pravo predstavljati tri naroda, umjesto da se integrira društvo i dolazi do određenih zajedničkih vrijednosti i ciljeva, društvo se i dalje dijeli. To može dovesti u pitanje i budućnost same BiH. Imajući u vidu te činjenice, jedna grupa ljudi smatrala je da, kao protutežu, treba ponuditi u stvarnosti građansko društvo koje će poštivati prvenstveno individualna ljudska prava, a onda i sva kolektivna prava koja svojom voljom određene individue budu birale. Bez građanskog društva apsolutno nema demokracije, nema ni otvorenog i slobodnog društva, niti bez građanskog društva ima društva bez stereotipa i predrasuda“, naveo je on dodavši da je cilj bio objediniti sve građanske stranke u izgradnji zajedničke platforme u izgradnji BiH.

Šehić sa žaljenjem konstatira i da se mnoge od stranaka koje su se nazivale lijevim, socijaldemokratskim ili liberalnim, kroz svoje političko djelovanje nisu mogle oduprijeti zovu nacionalnog, pa su građani izgubili vjeru u istinski politički pluralizam.

Prema njegovim riječima, neminovno je u BiH imati snažnu ljevicu, kao protutežu nacionalnim strankama. Ujedno ocjenjuje da je socijaldemokratska ideja u BiH u krizi, gdje su je dovele upravo mnoge stranke koje za sebe kažu da su socijaldemokratske, a u suštini nisu. Stoga je na njima ljudska i moralna odgovornost da istinski žive ono što proklamaju.

“Budućnost BiH je u građanskom društvu, u opciji koja će pružiti slobodu i neutralizirati strah jednog od drugog, a to može uraditi neka socijalliberalna i socijaldemokratska ideja. Ovo je trenutak u kojem se građanske stranke moraju s time suočiti, a suočavanje sa samim sobom i s prošlošću je najteže. Svaki građanin želi biti slobodan, a sada je zarobljen u nacionalističkim okovima i ne vidi kome treba pokloniti svoje povjerenje i glas da bi ga izbavio iz nacionalističkih kandži. Tu je veliki prostor za istinsko i iskreno djelovanje građanskih, socijalliberalnih i socijaldemokratskih stranaka. Građanske stranke se moraju izboriti za to da im ljudi vjeruju, jer mi danas ne vjerujemo nikome. Bez povjerenja, neće biti ni političke stabilnosti“, zaključuje Šehić.