U Mostaru održana svetosavska akademija

Svetosavsku besjedu je održao je monah Teofil Petrović, koji je rekao da je Sveti Sava bio princ, monah, iguman, isposnik, arhiepiskop, hodočasnik, ujedinitelj, pomiritelj, misionar, otac nacije i njen duhovni pastir, pokrovitelj i zaštitinik srpske države, kao i da je živi spoj prošlosti i budućnosti

MOSTAR- U Vladičanskom dvoru u Mostaru u subotu navečer održana je Svetosavska akademija, a u muzičko-poetskom programu nastupila su djeca koja pohađaju pravoslavnu vjeronauku sa ovog područja, te učenici Muzičke škole “Sveti Roman Melod” iz Nevesinja.

Svetosavsku besjedu je održao je monah Teofil Petrović, koji je rekao da je Sveti Sava bio princ, monah, iguman, isposnik, arhiepiskop, hodočasnik, ujedinitelj, pomiritelj, misionar, otac nacije i njen duhovni pastir, pokrovitelj i zaštitinik srpske države, kao i da je živi spoj prošlosti i budućnosti.

“Sveti Sava – naša vječna priča, neispričana i nedomišljena. Svi o njemu znaju nešto, ali niko ne zna sve, jer je njegova biografija ujedno i biografija Boga i Crkve u ovome svijetu i biografija srpskoga naroda. Najljepše srpsko dijete, ali i najljepši srpski lik kroz kojeg se nama Bog objavio”, reko je monah Petrović.

On je naveo da Sveti Sava nije mitsko, ni magijsko biće, već cjelovita i ostvarena ličnost koja je ovozemaljski život proživila crkvenim stilom života.

“Hristos i Crkva su učinili da on bude to što jeste i zato toliko vijekova uvjerljivo svjedoči da je Bog hodao i hoda po ovoj zemlji i da je sa nama. Za života je učinio mnogo, ali je to veoma malo za ono što je činio posle života. Kada je umro, on kao da se tek rodio, tada je sve njegovo dobilo još čudesniju snagu i moć, njegov se žig utiskivao u sve što je srpsko”, rekao je Petrović.

On ističe da je Sveti Sava postao zaštitni znak naroda, duhovni krvotok i stub koji narod spaja sa nebom.

Prema njegovim riječima, Sveti Sava je suvremeniji od naših suvremenika, jer kao da mi živimo u njegovom, a on u našem vremenu.

“Zbog toga on nije naša prošlost, već naša budućnost. On je stvarao autentičnu i otvorenu srpsku kulturu spremnu da od drugih primi sve ono što je dostojno da bude primljeno, ali istovremeno sposobno da odbaci sve on što skrnavi naše dostojanstvo”, naveo je Petrović.

On je naglasio da je cilj Svetom Savi bio da njegova zemlja bude zemlja slobodnih, različitih ljudi koji će međusobno da surađuju.

“Cilj mu je bila sveta, a ne velika Srbija, jer je zemlja najveća kada je zemlja svetih i čestitih ljudi”, dodao je Petrović.

On je naveo da se u ovom vijeku sve preokrenulo.

“Mi smo našeg Svetog Savu umrtvili i otpisali iz našeg života. Ako svete ljude Božje poput Svetog Save posmatramo samo kao ljude prošlosti, a ne kao ljude budućnosti, uzore i ideale kojima težimo na pogrešnom smo putu”, rekao je Petrović. Na svečanoj akademiji prisustvovao je veliki broj ljudi, a svečanost je završila zajedničkim pjevanjem svetosavske himne. S.B.Š.