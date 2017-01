TKO JE BOSANAC OSUĐEN U ŠVICARSKOJ ZA PODRŠKU ISIL-u?

Pod lupom obavještajaca bio još od 2009. godine, a prošao s najblažom kaznom

Švicarska policija 2014. prvi put je izvršila pretres njegovog stana i ureda, gdje je zatekla mnoštvo propagandnog materijala takozvane Islamske države

Sud u švicarskom Baselu osudio je 42-godišnjeg S. C., rodom iz Bosne i Hercegovine, zbog pomaganja radikalnih islamista u Švicarskoj.

Kažnjen je šestomjesečnom uvjetnom zatvorskom kaznom, te sa 8.000 franaka zbog sudjelovanja u radikalnoj propagandi, čiji je cilj bilo širenje nasilnog ekstremizma. Čovjek, čiji identitet švicarski mediji nisu otkrili, već dugi niz godina bio je pod prismotrom švicarskih obavještajnih agencija koje su još 2009. godine prvi put napravile zabilješku o njegovim planovima.

Veza s Imamovićem i Bosnićem

Naime, 42-godišnji Bosanac, koji je u Švicarsku došao još kao mladić, tada je uspostavio kontakte s tadašnjim vođama bh. ekstremista Bilalom Bosnićem i Nusretom Imamovićem. Jedno vrijeme proveo je u BiH pod njihovim ‘mentorstvom’, da bi potom u Švicarskoj počeo širiti radikalnu islamsku ideologiju pružajući podršku terorističkim organizacijama poput ISIl-a i Al Kaide.

Švicarska policija 2014. prvi put je izvršila pretres njegovog stana i ureda, gdje je zatekla mnoštvo propagandnog materijala takozvane Islamske države. Švicarski mediji navode da je policija u stanu pronašla čak 870 ISIL-ovih video zapisa. Uz to, policija je pronašla i određene zabranjene pornografske materijale.

Švicarski mediji pisali su da je S. C. priznao kontakte sa zloglasnim ekstremistima, ali i da se ogradio do podrške ISIL-ovim teroristima. U njegovom mobitelu policija je pronašla broj Nusreta Imamovića, koji se kasnije otišao boriti u Siriju. S. C. je u početku tvrdio da nikada nije nazvao taj broj, ali je potom priznao da se tijekom boravka u BiH dva puta sastao s Imamovićem s kojim se je i slikao. Također, priznao je i kontakte s Bilalom Bosnićem, koji je na Sudu BiH osuđen na sedam godina zatvora zbog vrbovanja i poticanja na terorizam te organiziranja terorističkih grupa. Tokom ispitivanja S.C. je rekao da mu se Bosnić u početku činio zanimljivim, ali da se od njega odmaknuo nakon što je postalo očito da je Bosnić nasilni ekstremist.

Financirao radikalne portale

Švicarci su također izvršili kontrolu financijskih transakcija 42-godišnjeg Bosanca, te su pronašli da je bio jedan od financijera radikalnog portala ‘Put vjernika’. Međutim, S. C. se branio da je to u početku bio ‘sasvim običan i normalan islamski portal’, premda je njegov osnivač ujedno i osnivač vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči Nusret Imamović.

Švicarski mediji navode da je S. C. dobio vrlo blagu kaznu na švicarskom sudu, koji je djelomično uvažio njegov otklon od podrške terorističkim organizacijama. Zanimljivo, 2014. godine švicarski mediji objavili su da je S.C. godinama radio u švicarskom predstavništvu Islamske zajednice BiH, no ta informacija nikada nije službeno potvrđena. Da. L./ Dnevni list