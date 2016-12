Teorije zavjere se javljaju po pravilu kada se neki nedokučivi događaj sudari s čvrstim vjerovanjima. I onda ljudi, koji vole priče, stvaraju teorije zavjere.

Ljudi vole priče – što apsurdnije to atraktivnije. Lako prihvate i nevjerojatne stvari i prijemčivi su za fantastične teorije zavjere.

Poput one – je li stvarno ubijen Bin Laden i tko je ubio Kennedyja? Zašto je pokrenut rat u Iraku, je li MI 6 ubio princezu Dijanu? Tko je, kako i zašto, po čijem nalogu ubio Gadafija?.

Je li financijska kriza nastala spontano ili je dirigirana i od strane koga? Na primjer, centralnih banaka koje su namjerno držale niskom cijenu zlata, kako bi neograničeno mogle emitirati fiat novac?

Povijesne teorije zavjere traju do danas- što ne znači da su netočne, ili potpuno netočne.

Koliko su revolucije spontane i tko je vodio te procese? Financijska oligarhija je, tako, financirala Lenjina (iz Švicarske, preko Švedske došao u Rusiju), dok mu je put osigurala njemačka vrhovna komanda.

Lav Trocki je stigao s britanskom vizom i američkim financiranjem. Je li njemačka vojska bila udarna snaga crvene armije? Jesu li masoni planirali i Francusku revoluciju?

Koliko je samo teorija zavjere iskovano po rovovima u jugoslavenskim ratovima, a još više iza tih prvih linija.

Posebno su teorije zavjere karakteristika bujajućih populističkih pokreta- koji vrlo jasno stvaraju ”druge”, po matrici Mackove teorije neprijatelja, koja savršeno funkcionira do današnjih dana. Richarda Hofstadter u knjizi ”Paranoidni stil američke politike” govori o olakom donošenju zaključaka, etiketiranja, proglašavanja komunistima ili socijalistima, ograničenim desničarima, saveznicima i onima koji to nisu, sa svim posljedicama koje to nosi.

Koje uglavnom ne objašnjavaju što se dogodilo, ali mogu nagovijestiti što se može dogoditi.

