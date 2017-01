Tajni zadatak u Potočarima državna tajna: Bivši policajci MUP-a Srbije ostaju u pritvoru

BEOGRAD – U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Milan Dumanović i Mladen Trbović, bivši pripadnici Službe za opservacije i dokumentiranje Ministarstva unutarnjih poslova Srbije, a tužitelj je ovaj predmet proglasio državnom tajnom. Dumanović i Trbović uhićeni su 31. prosinca zbog sumnje da su odavali službene tajne te im je određen jednomjesečni pritvor, objavila je Al Jazeera Balkans (AJB).

U rješenju o zadržavanju, u koje je Al Jazeera imala uvid, navodi se da je Dumanović u izjavi za tu televiziju u listopadu 2016. neovlašteno iznio podatke o angažiranju policijskih službenika MUP-a Srbije 11. srpnja 2015. na službenom zadatku u Memorijalnom centru u Potočarima. To je, navodi se u rješenju, uzrokovalo štetne posljedice po MUP Srbije. Vladimir Todorić, odvjetnik Dumanovića i Trbovića, nije mogao u javnost iznijeti detalje sa saslušanja. “Saslušanje je proteklo u tome da je nadležni tužitelj odredio da sve što se danas govorilo na saslušanju predstavlja tajnu zbog interesa za nacionalnu sigurnost Republike Srbije, tako da o onome što je danas bilo predmet saslušanja ne mogu izravno govoriti, ali mogu reći da nije ništa spektakularno u odnosu na ono što se već pojavljivalo u medijima od rujna vezano za sudjelovanje ili nesudjelovanje naše policije“, rekao je Todorić.

Tajni zadatak u Potočarima

Dumanović i Trbović su u izjavama za Aljazeeru Balkans 11. listopada naveli da su, kao policijski službenici, po usmenom naređenju nadređenih, bez legitimacija i naoružanja poslani na tajni zadatak u Potočare 11. srpnja. 2015. U ekskluzivnoj izjavi za AJB, Dumanović je naveo da je usmeno naređenje da se krene u Potočare dobio rano ujutro na dan komemoracije. U Srebrenicu je, prema njegovim riječima, krenuo s još 18 kolega a zadatak je bio tajno snimati komemorativni skup. “Imali smo legitimacije, ‘Srebrenica 2015.’ je pisalo na njima. To su legitimacije koje su imali pripadnici osiguranja samog skupa, a kamere smo držali u ruci, nismo skrivali. Nama je zamjenik načelnika Tomica Radovanović u nekom trenutku doneo te legitimacije. Od koga ih je uzeo i tko je njemu to dao, ja to stvarno ne znam”, rekao je tada Dumanović. On i načelnik Odjeljenja Goran Nešić vide se na snimcima komemoracije u Potočarima koji su dostupni na internetu. Po povratku u Srbiju, Dumanović je od nadležnih zatražio objašnjenja. “Zašto smo otišli u drugu državu, zašto smo poslani bez službenih legitimacija, bez naoružanja i zašto je po povratku iz Potočara u službene, da ih nazovem, knjige upisano da mi nismo bili u BiH već u Bajinoj Bašti, Loznici, odnosno pograničnim mestima koja se nalaze u Srbiji?“, pitao je on.

Odgovore, kako tvrdi, od nadležnih nisu dobili. Ubrzo nakon što je njegove tvrdnje iznio jedan portal iz Srbije, Dumanović je premiješten na drugo radno mjesto, dok je Trboviću, koji je također o ovom slučaju javno govorio, u disciplinskom postupku prekinut radni odnos.

U zadatku u Potočarima, o kome su policajci govorili, za premijera Srbije nema ničeg spornog. “Jesu li ti policajci uradili nesto loše ili su možda pomogli da moja glava bude sačuvana pa je nekima krivo što sam preživio, pa bi netko volio da sam bio ubijen?. Nikako ne razumijem smisao, vidio sam da neki pokušavaju napraviti ne znam što od svega toga, samo ne znam što je smisao – isplanirali smo Vučića ubiti pa nam je krivo što nije“, rekao je svojevremeno premijer Srbije Aleksandar Vučić koji je s komemoracije ispraćen povicima i zvižducima, a na kolonu u kojoj se nalazio bacani su kamenje i drugi predmeti, nakon čega je srpska delegacija, uz intervenciju osiguranja, napustila skup.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić u izjavi za Al Jazeeru kaže da je o toj temi razgovarao sa kolegama iz Srbije i da želi da se svi nesporazumi razjasne.

Krivična prijava protiv vrha policije

U Sindikatu policije Sloga naveli su da je nejasno o kakvim službenim tajnama se radi budući da je Trboviću prekinut radni odnos u disciplinskom postupku prije nekoliko mjeseci, dok je Dumanović premješten na mjesto službenika Policijske uprave Pančevo. Dumanović i Trbović podnijeli su ranije kaznenu prijavu protiv vrha Policije zbog zlouporabe službenog položaja i trgovine utjecajem. Prema zakonima BiH i RS-a, pripadnici snaga sigurnosti strane države ne mogu ni pod kakvim uvjetima provoditi zadatke na teritoriju BiH bez odobrenja te države.