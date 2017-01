Sutra dolazi snijeg

U utorak u Bosni i Hercegovini očekuje se oblačno vrijeme. U jutarnjim satima padavine su moguće u Posavini i u Krajini, a tokom dana i u ostatku države.

U Bosni najprije s kišom, koja će postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg. Na planinama sa snijegom. U Hercegovini s kišom.

Do kraja dana, padavine će postupno oslabiti. Visina novog snijega u toku 24 sata oko 10 centimetara, na planinama i do 15 centimetara. Jutarnje temperatura od -1 do 5, na jugu od 3 do 7, a najviša dnevna od 2 do 7, na jugu od 5 do 10 stepeni.

U srijedu ujutro umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana novo naoblačenje s padavinama.

U cetralnim i istočnim područjima mjestimično i sa slabim snijegom, a na jugu sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od -8 do -2, na jugu od 1 do 5, a najviša dnevna od -1 do 5, na jugu od 7 do 10 stepeni.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom u centralnim i istočnim područjima očekuje se u četvrtak.

Nešto manje oblačnosti i bez padavina očekuje se u Hercegovini i na sjeveru države. Jutarnja temperatura od -7 do -2, na jugu od 1 do 4, a najviša dnevna od -2 do 4, na jugu od 4 do 8 stepeni, priopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.