Suđenje Oriću i Muhiću: Ranjavanje optuženog u akciji na Zalazje

SARAJEVO – Svjedoci Obrana na suđenju Naseru Oriću i Sabahudina Muhića za zločine počinjene u Srebrenici i Bratuncu izjavili su da je optuženi Orić ranjen u akciji na selo Zalazje u ljeto 1992. godine. Mehmed Efendić, zajednički svjedok Obrana, kazao je da je živio u zaseoku Kula u Potočarima i da se kao dvadesetodišnjak priključio samoorganiziranoj seoskoj formaciji i sudjelovao u čuvanju straža. Njegova prva prava akcija, kako je rekao, bio je napad u ljeto 1992. na selo Zalazje, odakle su svakodnevno granatirani Potočari i Srebrenica.

Kada je započela akcija, on se, kako je naveo, iz straha sakrio iza drveta. Prema njegovim riječima, otpor iz kuća bio je žestok i jedinica u kojoj je bio nije uspjela probiti linije. “Vidio sam na licu komandira i mog rođaka Mehe Efendića da nešto nije u redu. Došao sam do njega i rekao mi je da je ranjen Naser Orić. Tada sam ga vidio, vodili su ga. Imao je teže povrede na lijevoj nozi i nešto manje na desnoj”, prisjetio se svjedok dodavši da se priključio onima koji su pomagali evakuaciju Orića koji je, potom, bio odvezen do improvizirane ambulante… “Osobno sam mu pomogao ući u ambulantu a onda otišao kući”, ispričao je Efendić koji je negirao da je ikada čuo za zarobljene vojnike Vojske RS-a (VRS) u akciji na Zalazje.

Odgovarajući na pitanja Tužiteljstva BiH, rekao je da su i druge grupe sudjelovale u akciji, ali da ne zna tko su bili pripadnici tih jedinica. Godine 1993., svjedok Efendić je, kako je kazao, počeo raditi kao policajac u Srebrenici i s međunarodnim snagama je sudjelovao u obilasku okolnih mjesta, uključujući i Zalazje. Napomenuo je da, kao policajac, nije imao nikakvih informacija o postojanju grobnice na lokalitetu Zalazja.

Svjedok Obrane Suljo Čekanović je rekao da je na dan akcije u Zalazju kao medicinski tehničar bio spreman za ranjenike u improviziranoj ambulanti u Donjim Potočarima.

“Bilo je dosta ranjenih jer je granatiranje bilo intenzivno. Orića su dovezli tog dana iza dva sata. Ušao je pridržavajući se za Mešu Mehmeda Efendića”, kazao je Čekanović navodeći da je Orić imao povrede na obje noge. Svjedok je naveo i da je morao pružiti pomoć i ranjenim civilima, pa je Orić morao čekati. Kako je naveo, optuženi i ostali pacijenti zadržani su do mraka. Suđenje u ovom predmetu se nastavlja 24. siječnja. BIRN