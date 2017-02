Striko fra Mario mu piše: Ideš kazati kako su nas obespravili

“Striko tvoj dobro zna zašto, kako i kome ideš. Ideš u ime hrvatskoga naroda iz Bosne i Hercegovine, da šapneš zemaljski najmoćnijem uhu da čuje kako su nas obespravili, izigrali, obilježili kao „udruženi zločinački“ narod. Ideš, Marijane, u veliku zemlju da svratiš pozornost na jedan brojčano mali, ali srcem i intelektom veliki narod”, poručio je fra Marijo Knezović svom bratiću putem Facebooka.

Prvog četvrtka u veljači svake se godine u Washingtonu održava Nacionalni molitveni doručak, ovaj put s novim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Na njemu će nazočiti i mladi student, kolumnist i društveni aktivist Marijan Knezović, 20-godišnji Hrvat, podrijetlom iz Posušja, a sa zagrebačkom adresom.

Poziv zbog kritika američkoj administraciji?

Kako je Marijan već kazao medijima, poziv za molitveni doručak, prvi takav u mandatu novog američkog predsjednika Trumpa, došao potpuno neočekivano.

“BiH, o kojoj često pišem, jako je škakljivo političko pitanje. Naravno da je zanimljiva i SAD-u koje gotovo drže BiH kao svoj patronat u Europi”, kazao je Knezović u razgovoru na ovu temu za HRT. Poziv je, kako kaže, bio neočekivan tim više što mu je prije zatražena viza bila odbijena. On kaže da je vjerojatno tome razlog njegovo javno djelovanje u kojem nije štedio američku politiku u BiH.

Knezović kritizira rad američke administracije u BiH i to proteklih dva i pol desetljeća, što će reći od Clintonove, Bushove, pa sve do Obamine administracije. Nada se da će Trump tu nešto promijeniti.

“Proteklih 25 godina američko veleposlanstvo u Sarajevu nažalost nije djelovala u skladu s Ustavom, Dapače, često je djelovala protuustavno, a najveću cijenu takvog djelovanja platili su Hrvati u BiH. Sada mislim i gotovo da sam siguran da se napokon nešto može promijeniti”, kazao je Knezović za HRT, time polažući nade u novog ali i kontroverznog američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Na molitvenom doručku s američkim predsjednikom svake godine nazoči oko tri tisuće uzvanika iz cijelog svijeta – državnika, diplomata, vjerskih čelnika, osoba iz javnog i kulturnog života.

‘Strikino slovo za Marjana’

Marijan Knezović, jedan je od mlađih autora koji su se posljednjih godina afirmirali na hrvatskoj medijsko-publicističkoj sceni, a obitelj Knezović ima još jednog, i to među narodom, vrlo omiljenog člana – franjevca Marija Knezovića.

Fra Marijo Knezović stric je Marijana, a u ovoj posebnoj prilici, on je i putem Facebooka uputio poruku svome bratiću pod naslovom ‘Strikino slovo za Marijana’.

“Striko tvoj dobro zna zašto, kako i kome ideš. Ideš onima koji trebaju, konačno trebaju, čuti istinu. Znam, vjerujem da i znamo, kako tamo ideš kao glasnik mnogih koji su ušutkani i obespravljeni. Ideš u ime onih kojima je oduzeta mogućnost da institucionalno riješe svoj politički i društveni položaj. Ideš u ime hrvatskoga naroda iz Bosne i Hercegovine, da šapneš zemaljski najmoćnijem uhu da čuje kako su nas obespravili, izigrali, obilježili kao „udruženi zločinački“ narod. Ideš, Marijene, u veliku zemlju da svratiš pozornost na jedan brojčano mali, ali srcem i intelektom veliki narod”, piše javno pismo svome miljeniku.

Savjetuje ga da “u svakom susretu govori samo ono što jest, kakav jest, jer tada je najjači”.

“Uzeo si zadaću onih koji nisu u stanju reći što bi ti rekao. Uzeo si zadaću tromih institucija i vođa svoje Herceg Bosne (Bosne i Hercegovine). Odlaziš tamo, a u ušima ti zvone Isusove riječi: „Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće“. Dobro je da tako ideš. Dobro je da nisi plaćen, dobro je da ti institucije ni kap vode ne dadoše prije puta. Razumjet ćeš ti to da mnogi imaju za zimovanje o državnome proračunu, a nemaju za ono što je društveno korisno. No, za to ne mari. Neka im bude! Isus će tebi dati što ćeš i kako govoriti. Zato ne boj se. Kažu da ćeš tamo biti i na „doručku“. Neka ti bude uslast”, piše fra Marijo.

Također, on ga upozorava da nikad ne zaboravi da je sto puta slasniji zalogaj skuhan od majke Ankice i lučnicu i puru priređenu od oca Joze.

“Nadam se da ćemo te slasne zalogaje jesti u slobodnoj Herceg Bosni. Drago mi je da smo u tvome stanu neki dan skupa izvjesili grb hrvatskoga puka iz Herceg Bosne. Drago mi je da se na tebi zatekla majica Dinama, onoga Dinama koji je nekada bio „znak osporavan“ i znak domoljublja. Sretan ti put, blagoslovljen ti put. I kroz ove dane nemoj živjeti od komentara ma kakvi bili. Živi od običnih malih stvari bez obzira što će se raditi o velikim i značajnim susretima! Herceg Bosna i Hrvatska koja moli i misli je uz tebe! Uživaj u Americi!”, stoji na kraju njegovog pisma.

Piše: V. Herceg, dogadjaji@dnevni-list.ba