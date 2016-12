Sindikati traže pravdu pred Ustavnim sudom RS-a

Ukoliko se usvoje izmjene i dopune zakona koje se odnose na smanjenje plaća proračunskih korisnika predstavnici sindikata tražit će pred Ustavnim sudom Republike Srpske ocjenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba zakona o platama.

Sindikat uprave, pravosuđa, unutarnjih poslova i obrazovanja iz Republike Srpske pozvali su jučer sa mirnog prosvjednog okupljanja ispred Narodne skupštine RS-a vlast u ovom entitetu da dodatno ne ugrožava radnička prava odlukama o umanjenju stope minulog rada.

Na okupljanju je bilo oko 700 izabranih predstavnika granskih sindikata proračunskih korisnika koji nisu pravili buku ni nosili transparente.

Predsjednik Sindikata uprave Tomislav Vrhovac pozvao je zastupnike u Narodnoj skupštini da ne prihvate izmjene i dopune zakona kojima će doći do umanjenja stope za minuli rad, a Vladu je pozvao da nastave pregovore. On je dodao da postoji zajednički stav sindikata da je odluka Vlade nekorektna. Zakoni koji su izmijenjeni dio su programa ekonomskih reformi od 2017. do 2019. koje je jučer razmatrala Narodna skupština RS-a.

Ocjena ustavnosti

Ukoliko se usvoje izmjene i dopune zakona koje se odnose na smanjenje plata proračunskih korisnika predstavnici sindikata tražit će pred Ustavnim sudom Republike Srpske ocjenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba zakona o plaćama.

Predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović kazao je kako su sindikati proračunskih korisnika izuzetno nezadovoljni smanjenjem plaća.

-Ne radi se o minimalnom smanjenju, već pedesetpostotnom, ako smanjujemo stopu minulog rada sa 0,5 na 0,3 posto, rekao je Petrović dodajući kako postoji razlika između plaća administrativnih radnika u pravosudnim institucijama i nosilaca pravosudnih funkcija, te da su to dvije potpuno različite kategorije. Poručio je kako će se u narednom periodu nastaviti boriti za svoja prava jer su ugroženi.

Ne smanjenjima plaća

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS-a Dragan Gnjatić poručio je da će tišina okupljenih jače odjeknuti od bilo kakve galame. Kazao je i kako sindikat izražava nezadovoljstvo općim stanjem i odnosom prema prosvjetnim radnicima i institucijama kulture, te da ne žele da im se smanjuju plaće, jer je davno trebalo da budu uvećane, a koeficijenti izjednačeni sa koeficijentom ostalih proračunskih korisnika. Predsjednik Sindikata radnika unutarnjih poslova Anica Јondić pozvala je zastupnike da traže od Vlade RS-a da u proračunu za narednu godinu pronađe dodatnih 2.4 milijuna maraka koliko je potrebno da ne dođe do smanjenja plaća.

Vlada Republike Srpske utvrdila je prije tri dana na posebnoj sjednici prijedloge izmjena i dopuna više zakona kojima je predviđeno da se osnovna plaća uvećava za svaku navršenu godinu radnog staža za 0,3 posto do navršenih 25 godina, a preko navršenih 25 godina, svaka naredna godina za 0,5 posto.

Ovim izmjenama plaće bi se smanjile od 10 do 20 maraka. Premijerka RS-a Željka Cvijanović je pojasnila kako se smanjuje potrošnja koja se odnosi na ovu vrstu davanja, a istovremeno povećavaju kapitalne investicije koje će dovesti do novog zapošljavanja. U obranu Vlade stao je i predsjednik RS-a Milorad Dodik koji je kazao kako je frapiran potezima sindikata koji “nisu spremni da prihvate dogovor i podrže solidarnost, nego su spremni da uzimaju sve i ne vode računa ni o čemu”. Sindikat i pored kritika ne popušta i poručuje kako će se boriti svim zakonskim sredstvima za svaku marku svoje plaće jer su im bez odobrenja istu već snizili 2013. godine.

