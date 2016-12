Sefer Halilović: Srbija i Hrvatska imaju oružje koje BiH nema

Predsjednik Bosanskohercegovačke patriotske stranke (BPS) Sefer Halilović uputio je otvoreno pismo predsjednicima stranaka vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH u kojem ih poziva da odgovore na ključna pitanja u vezi s aktuelnim stanjem i izazovima s kojima se susreće BiH, a u kontekstu regionalnih i globalnih kretanja i tendencija.

– Nemam nikakvih dvojbi da se, trenutno, protiv BiH vodi specijalni rat: nema segmenta društva koji se ne prokazuje kao kriminaliziran, nema činjenice oko koje postoji konsenzus, nema pojedinca iz javnog života koji nije sataniziran, niti visokorangiranog oficira Armije RBiH koji nije optužen za, navodni, ratni zločin – navodi Halilović u pismu.

Ističe da se sve to radi “kako bi se BiH pokazala nesposobnom za samostalni opstanak i kao zemlja kojoj treba vanjski tutor, a da oni koji bi je branili odustanu i od zadnje pomisli na to, jer logika koja se, iz ovih svih procesa koji se vode protiv BiH, nameće jeste: bolje završiti kao gastarbajter u Švedskoj nego kao optuženik u Haagu. BiH se sve više napada, ali je očito sve manje onih kojima je to posao da je brane.”

S tim u vezi, postavlja dva pitanja za vladajuću koaliciju u BiH/FBiH, koja su, kako navodi, istinski važna za BiH, a javnost na njih još uvijek nema odgovore.

– Prvo, da li je formiran Tim stručnjaka za obnovu Tužbe BiH protiv Srbije za agresiju i genocid, budući da krajem februara 2017, ističe posljednji rok za njeno obnavljanje?! Od izricanja Presude do danas skupilo se dovoljno novih i dobrih dokaza, proteklo je sasvim dovoljno vremena za analizu presude, angažiranje pravih stručnjaka koji znaju raditi takve poslove, a vaša je odgovornost bila da okupite kvalitetan i kvalifikovan Tim ljudi koji će dokaze znati prezentirati – navodi Halilović.

Nadalje, navodi da kao patriota ove zemlje želi upozoriti čelnike vladajuće koalicije da će, ukoliko se Tužba protiv Srbije ne obnovi, snositi historijsku odgovornost pred budućim pokoljenjima “zato što za, deset godina nakon prvostepene presude, niste uradili ništa da bi se odgovorni za agresiju i genocid izveli pred lice pravde”.

Istovremeno, upozorava da je odgovornost i na dijelu vlasti koja je bila u prethodnom mandatu “a koja je uopšte nije bavila ovim, prvorazrednim državnim pitanjem, te da će odgovornost, također, ostati i zbog nematerijalne štete…”

– Drugo pitanje koje unosi nemir među građane BiH jeste zašto ćutke prelazite preko disbalansa u naoružanju koji postoji između BiH, Hrvatske i Srbije?! Dejtonski mirovni sporazum u Aneksu ‘Sporazum o regionalnoj stabilizaciji’, u članu pod nazivom ‘Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja’ definira da naoružanje treba da se, između ostalog, zasniva na: veličini populacije, vojnim oružanim efektivima, odbrambenim potrebama i nivou snaga u regionu, pri čemu su definirana ograničenja za svaku zemlju, kao i srazmjera naoružanja između Federacije i Republike Srpske – pojašnjava Halilović.

Također, upozorava da su danas vojni efektivi u potpunoj nesrazmjeri u odnosu na međunarodno preuzete obaveze, te da je Bsna i Hercegovina vojne efektive višestruko smanjila u odnosu na potpisani Sporazum, “a Federacija je jedini dio teritorije u regionu koji je potpuno demilitariziran! BiH prema Sporazumu treba imati naoružanje koje je ekvivalent Hrvatskom, međutim, Hrvatska ima zrakoplovstvo, borbene avione i borbene helikoptere što BiH nema. Osim toga u Hrvatskoj su novoformirane policijske snage ustrojene i naoružane kao vojne formacije”.

– Srbija je povećala kvantum naoružanja, o čemu svjedoči zadnja isporuka koju je preuzela, te posjeduje: avione, helikoptere, tenkove, oklopna borbena vozila i ostalo – BiH ovo nema. Pod firmom policijskih formacija Srbija je ustrojila jedinice po klasičnoj vojnoj formaciji, a i Republika Srpska je u okviru policije formirala slične jedinice i naoružava ih – navodi Halilović.

Kako se u pismu navodi, “nedavna ‘policijska’ vježba na granici BiH i Srbije, uz učešće žandarmerije Srbije i policije Republike Srpske, pokazala je da je to bila predstava dvije vojske te da njihova poruka nije bila da pokažu ‘sopstvenu obučenost’ već da pokažu oružje nama koji ga nemamo”.

– U situaciji kada antiislamske tendencije jačaju u Europi i svijetu, ali i u BiH, desničari preuzimaju vlast u bližem i daljem okruženju te otvoreno pokazuju neprijateljstvo prema BiH, te kada je poslije referenduma u RS već svima jasno da ono što se zove međunarodna zajednica, neće ni prstom mrdnuti ma koji scenario se postavi pred BiH, gospodo iz vladajuće koalicije na nivou BiH i FBiH, možda vam neko treba reći, da se narod boji okolnog naoružavanja, nedostatka pravde, nekažnjavanja genocida i agresije te da Vi, kao vlast, trebati narodu dati odgovore na, makar, ova dva pitanja koja su strateškog karaktera i mogu imati, ako ostanu neodgovorena ili bez reakcije, duboke, kolosalne posljedice po BiH, jer narod BiH se uplašio za svoj opstanak na svojoj zemlji – poručio Halilović u otvorenom pismu.