Sebija Izetbegović: Ljekari umjesto na poslu na bolovanju i po kafanama, bolnica sumrak zona

Generalna direktorica Kliničkog centra u Sarajevu Sebija Izetbegović je održala pres-konferenciju na kojoj je predstavila rezultate rada u proteklih godinu dana sa djelomičnim osvrtom na stanje koje je trenutni menadžment zatekao u KCUS-u po preuzimanju mandata.

Izetbegović je obraćanju medijima kazala kako su ljekari umjesto na poslu bili po sarajevskim kafanama, putovali svijetom, da je laboratorija bila kao “twilight” zona, da su pacijenti čitali knjige dok su čekali preglede zbog sporosti cijelog sistema.

Generalna direktorica KCUS-a je kazala i kako su “pacijenti bili zblanuti, kada im je osoblje Kliničkog centra poželjelo ‘dobro jutro'”, jer kako je kazala, nisu navikli na to.

Teške optužbe

Izetbegović je teško optužila prethodni menadžment ove ustanove te kazala da prilikom dolaska na ovu funkciju nije imala pravu sliku dešavanja na KCUS-u.

“Pri dolasku na posao sam zaticala 500 osoba u hodniku, iznerviranih i glasnih u prepirkama, pa sam u civilnoj odjeći zalutala među njih i shvatila da u ulazu u laboratorij postoje bočna vrata gdje su ulazili probrani pacijenti. Dok su neki čekali satima, drugi su ulazili na bočna vrata. Kada sam probala ući na bočna vrata, rekli su mi da ne mogu ući i pitali su me ko me pozvao, a zatim sam kazala da me pozvala generalna sekretarica.

Zdravstvenu uslugu, po redu i na vrijeme, trebaju dobiti svi koji plaćaju zdravstveno osiguranje, posebno oni koji su u hitnoj potrebi. Laboratorija je izgledala kao neka ‘twilight’ zona. Pacijenti su imali brojeve kao u logoru, dobiju broj ujutro i čekaju cijeli dan, gladni. Pri tome, tu su bili bolesni ljudi, trudnice i ostali”, kazala je Izetbegović.

“Za konkursnu proceduru za mjesto generalnog direktora pripremala sam program rada za 2016. godinu, sada već proteklu godinu. Vodila sam se zvaničnim izvještajima o radu i poslovanju KCUS-a, koristeći se znanjem i materijalom kao prethodni uposlenik prije odlaska u Opću bolnicu. Zbog podataka koji su bili prilično netočni u tadašnjim izvještajima o radu nisam imala pravu sliku dešavanja u KCUS i teškom centru u svakom pogledu, organizaciono, tehnički, financijski, starosti opreme, amortizacija… O tome govori i izvještaj Ureda za reviziju, koji se oglasio negativno o radu KCUS-a”, kazala je Izetbegović u obraćanju medijima.

Kako je kazala, bilo je neophodno napraviti tim suradnika što su uradili.

“Izabrala sam nove članove menadžmenta. Bazirali se na saniranje financijske i kadrovske stabilnosti. Poseban problem u KCUS-u je veoma narušeno stanje međuljudskih odnosa uposlenika. Analizirali smo interne pravne akte, procedure rada i stvorili sliku KCUS-a”, dodala je ona.

Obišla sve klinike

Po preuzimanju funkcije direktorice, kaže, u KCUS-u je bilo 3.637 uposlenika, od toga 197 je bilo primljeno na određeno, a 553 osobe obnašale su funkciju sa posebnim ovlaštenjima.

“Pri obilasku klinika, utvrdili smo situacije koje bih proglasila čudesnim. Nakon 24 godine rada na KCUS-i, tri godine u Općoj bolnici i vratila se na KCUS bilo mi je neophodno fizički obići sve klinike. Posao je bio ogroman, fizički i mentalno, ali je bio neosporno koristan jer smo stekli izvanredno korisna saznanja. Uvidjela sam da je veći dio bivše upravljačke strukture na bolovanju, dugom bolovanju kojem nismo mogli utvrditi uzrok, dok su se šetali gradom, obilazili kafane i putovali svijetom. To su svi znali”, kazala je generalna direktorica KCUS-a.

Kako kaže, pacijenti su nestrpljivo čekali i govorili da su navikli na to, a broj pacijenata na listama čekanja je čekao.

“Obilazila sam klinike i u večernjim satima i došla do interesantnih podataka. Dežurni doktori nisu ni dolazili na posao u popodnevnim satima, iako se one posebno plaćaju. Oni su dežure provodili u kućama ili u svojim privatnim klinikama. Egzaktno sam utvrdila gdje se nalaze, jer sam pozivima na njihove klinike dobila informacije da imaju aktivnosti s pacijentom”, kazala je Izetbegović.

Neki doktori stalno na bolovanju

“Šef redovno sebe stavlja u srijedu, četvrtkom je slobodan, petkom se ne osjeća dobro, a vikendom je opet slobodan. Nije bilo kontrole. Neki su izostajali stalno, ko i kada, i koliko bolovanja uzima zimi, a koliko ljeti. Određene kolege uzimaju obavezno, pored dva mjeseca odmora, i još jedan mjesec. Šef jedne klinike, uvaženi stručnjak, rekao da njega neće biti u rujnu jer će od 5. uzeti bolovanje, a nakon toga kompletan odmor, tako da ga neće biti rujan, listopad, studeni”, kazala je Izetbegović.

“Bilo je situacija da dežurni ljekari i specijalisti nisu odgovarali na pozive mlađih kolega. Saznali smo da neke medicinske sestre rade izuzetne teške poslove, da se bave transportom za apoteke, prenose teške pacijente, dok su neke bile pošteđene i radile samo uredske poslove.

Roditelji s malom djecom su nam kazali da su im neki doktori govorili da ih nemaju vremena primiti i da mogu doći poslijepodne u njihovu privatnu kliniku”, dodala je ona. N1