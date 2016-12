SDP, DF i GS: Uvođenje vjerskih obreda u rasporede na Univerzitetu je nasrtaj na prava nemuslimana

Podsjetimo, Senat Univerziteta Sarajevo je usvojio inicijativu Studentskog parlamenta (SPUS) na jučerašnjoj sjednici, a odluka podrazumijeva neodržavanje predavanja, ali ni ispitnih rokova na fakultetima UNSA-e petkom zbog klanjanja džuma-namaza.

Zaključak je donesen jednoglasno, a navedeno je da je odluka usmjerena ka poštivanju ljudskih prava pripadnika svih vjerskih zajednica.

Preporučuje se da organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu pripreme akademski kalendar te druge dokumente koje uređuju plan i program kako se akademske obaveze ne bi zakazivale petkom i to od 11:45 do 13.00 sati u periodu zimskog računanja vremena, odnosno od 12:45 do 14:00 sati u periodu ljetnog računanja vremena.