Milorad Dodik zavisi od Bakira Izetbegovića i obratno, Bakir Izetbegović zavisi od Dragana Čovića i obratno, Dragan Čović zavisi od Milorada Dodika i obratno.

Ovo je tek jedna od kombinacija političke Rubikonove kocke u BiH, a ima ih tko zna koliko. U najkraćem, trojac koji upravlja zemljom doveo je državu i njene građana u status talaca koji zavise od njihove volje i njihovih dogovora, sasvim svejedno javnih ili tajnih.

Savršeno uklapanje

Politička kriza dosegla je neslućene razmjere i što je najgore, kraj joj se ne nazire, a dojam je da njeni glavni akteri u svemu tome uživaju tvrdeći kako je stanje na teritorijima kojim upravljaju odlično i kako država napreduje. U pauzama između tih tvrdnji podižu međunacionalne tenzije i do kakvog apsurda je sve dovedeno kazuje i to što nacionalisti napadaju i optužuju nacionaliste za nacionalizam. Najmanje u svemu ima slučajnosti, a najviše dobro razrađenih planova, taktika i strategija koje se međusobno savršeno uklapaju.

Nema dvojbe – sve je podređeno pripremama za njihove pobjede na izborima 2018. godine i u tome se sredstva ne biraju niti će se birati. Pojednostavljeno kazano, svatko za sebe i svoje stranke SNSD, SDA i HDZ učvršćuje već zauzete položaje. Najmanje što treba očekivati da će ovaj „ruski rulet“ s državom i njenim građanima prestati do listopada 2018., naprotiv, drama koji trojac režira dobivat će nove zaplete. S druge strane, oporba na državnoj i entitetskim razinama je mlaka i zapetljana u svoje probleme pa je aktualnim vlastima otvoreno široko polje.

Dodikov SNSD-a ima apsolutnu vlastu u Republici Srpskoj i nema ga u državnoj zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, ali ima SDS-a i SBB-a, stranaka koje su sa SDA i HDZ-om u državnoj parlamentarnoj većini i Vijeću ministara. Istovremeno, SDA, HDZ i SBB imaju punu vlast u Federaciji. Međutim, Vukota Govedarica, šef SDS-a prilično mirno gleda na ono što radi trojka Dodik-Izetbegović-Čović, moguće i zbog toga što nije baš siguran da će ostati predsjednik stranke poslije svibnja. Fahrudin Radončić, šef SBB-a, vodi tihi rat protiv Izetbegovića i kako stvari stoje vaga trenutak kada će svom snagom krenuti u juriš, a do tada će se držati recepta „toplo-hladno“.

Nabacivanje lopte

Da u funkcioniranju onoga što ponaosob, ali i zajedno rade Dodik, Izetbegović i Čović itekako ima sistema, nije teško dokazati. Svega nekoliko dana nakon što je američka administracija sankcionirala Dodika, Čović mu ide u Banjaluku i zajedno kroje nove poteze. U prvi plan isturaju zajednički prijedlog novog zakona o Ustavnom sudu BiH ne otkrivajući javnosti da su još „neke stvari“ čvrsto dogovorili.

U sve to ulijeće Izetbegović koji najavljuje reviziju tužbe BiH protiv Srbije. Na ovo Dodik žestoko uzvraća, s revizijom se ne slaže ni Čović. Izetbegović na to poručuje da će konačnu odluku o zahtjevu za reviziju donijeti Sakib Softić, agent BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu, a ovaj sa svoje strane priopćava da to neće uraditi sam.

Ne treba biti naivan – Izetbegoviću je jasno da je pod ogromnim upitnikom Softićevo pravo da u ime BiH podnese zahtjev za reviziju ako nema bar minimum konsenzusa u državi, ali svjesno ide dalje i od sebe odmiče operativni dio tog posla kako bi kasnije, ako zatreba, mogao da se opravda.

Kako god, i sama najava kako postoji mogućnost da Međunarodnom sudu pravde bude podnesen zahtjev za reviziju tužbe BiH protiv Srbije zatresla je državu i vratila je u 1991. godinu. To je udružilo SDS i ostale oporbene stranke u Republici Srpskoj zbog čega Dodik zadovoljno trlja ruke znajući i da je Čović na njegovoj strani, a sve to dodatno komplicira odnose i stanje u zemlji.

Ostaje otvoreno pitanje zbog čega članovi famozne trojke jedan drugom asistiraju u nabacivanju lopte za zabijanje golova? Po svoj prilici ništa drugo osim da zadrže pozicije na kojima se nalaze i sve ono što im omogućavaju. Kako stvari stoje, sistem njihovog funkcioniranja jedino može prekinuti „kipuća voda“ u strankama na čijem su čelu.

Bure u strankama

Među članovima rukovodstva SNSD puno je nervoze zbog katastrofalne ekonomske situacije u Republici Srpskoj – strahuju da bi mogli biti pometeni uključujući i pravosudno sankcioniranje onoga što su godinama radili. Strah je pojačan nakon što je službeni Washington uveo sankcije Dodiku i što isti potez spremaju i najmoćnije države članice EU i to bi to isto moglo zakačiti i mnoge od onih koji su na vlasti u tom entitetu.

U banjalučkim političkim krugovima može se čuti da u Željki Cvijanović bukti nezadovoljstvo, samo što ne eksplodira i da je spremna u bilo kojem trenutku napustiti funkciju premijerke. Također, neki od viđenijih članova stranačkog rukovodstva sve javnije se sklanjaju u stranu.

I u HDZ-u nije sve „kruh s maslacem“ – Katolička crkva javno priopćava svoje nezadovoljstvo politikom koju vodi Čović, a unutarnje pobune, istina još uvijek tihe, izazvalo je njegovo iscrtavanje karte trećeg etniteta kojom su obuhvaćene jedino teritorije koje kontrolira najuži vrh HDZ-a. Protiv Čovićevog trećeg entiteta su i Hrvati koje Čović ne ubraja u Hrvate jer nemaju člansku kartu HDZ-a i, kako saznajemo, ta pobuna uskoro će pokazati svoje pravo lice.

Ljulja se i SDA – na sceni su žestoki frakcijski okršaji, svoj glas protiv politike koju vodi Izetbegović podigli su i tek će podići neki ugledni i utjecajni osnivači i članovi stranke. Sukobi unutar SDA više se ne mogu sakriti od javnosti, a potpunu blamažu stranka je doživjela u nedjelju kada se dogodila tuča.

Bilo je to u Srebrenici, a sa sastanka stranačkog povjerenstva za taj grad najuren je Adil Osmanović, potpredsjednik SDA. Kako će se svađe u SDA okončati nitko se ne usuđuje da prognozira. One nisu izazvane samo borbom za osobne pozicije i privilegije iza čega uvijek stoji novac, nego i zbog različitih vizija budućnosti stranke i države.

Piše: M. Osmović, dogadjaji@dnevni-list.ba