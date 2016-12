RS BiH s velikim problemima i u novu godinu

Potpredsjednik RS-a BiH, Enid Tahirović, je istaknuo da će i u narednu godinu bh. rukomet ući opterećen brojnim problemima. “Općenito situacija u rukometu, kao i u svim sportovima kod nas, izuzetno je teška. Ne znam što nas očekuje iduće godine, ali iz godine u godinu je sve teže, ne nazire se kraj poteškoćama. Očekuje nas neizvjesna godina”, kazao je Tahirović.

Međutim, trenutno najveću poteškoću, koja bh. rukomet očekuje već na početku godine, Tahirović vidi u problematici vezanoj za registraciju, odnosno preregistraciju RS-a BiH. “To je problem koji nas prati zadnjih desetak godina, a kulminirao je u zadnja dva mjeseca. RSBiH nije registriran kako sport ove države nalaže. Od Poreske uprave FBiH smo dobili rješenje od 18. studenog gdje su nam dali rok od 30 dana da se registriramo, a taj rok smo već jednom prolongirali. Zakon nalaže da krovni savez formiraju entitetski rukometni savezi. Otežavajuća okolnost za preregistraciju, koja podrazumijeva održavanje osnivačke skupštine i usklađivanje novog statuta RSBiH, jeste što entitetski savez na nivou Federacije BiH još nije registriran”, kazao je Tahirović. Na sjednici Izvršnog odbora, održanoj 6. prosinca, dogovoreno je da bošnjačka i hrvatska komponenta konačno sjednu za sto i pokušaju formirati RS Federacije BiH.

“Moram priznati da smo mi kao bošnjačka komponenta već u naredna tri dana formirali tu radnu grupu, međutim do dan danas čekamo hrvatsku komponentu da se javi da organiziramo sastanak. Federalna poreska uprava nam je produžila rok do 21. siječnja. Ako do tada to ne uradimo mislim da će definitivno uslijediti “ključ u bravu”, pa dok se ne dogovorimo. Moramo dogovoriti modalitete oko RS-a FBiH, koji bi u konačnici zajedno s RS-om Republike Srpske, koji je legalno registriran, izvršili preregistraciju RSBiH, onako kako to Zakon o sportu nalaže”, pojasnio je Tahirović.