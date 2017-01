Rahimić: Stvoreni su svi preduvjeti da idemo prema svojim ciljevima što brže

Radi se na infrastrukturi, sklopili smo tim, isplate igračima su redovite, imamo odličnu atmosferu i uvjete za rad. Mislim da su stvoreni svi preduvjeti da Velež ide prema svojim ciljevima što brže. Jednostavno u ovom trenutku ne vidim nijednu prepreku za to, rekao je trener Ibro Rahimić

Da bi klub krenuo putem uspjeha temelje u organizacijskom smislu bi trebalo postaviti na svoje mjesto, a nove snage u Veležu pokušavaju djelovati upravo u tom smjeru.

Nije to samo prvi tim koji je dosta pojačan dovođenjem sedam novih nogometaša, već i infrastruktura, omladinski pogon i ukupni angažman u klubu, a što navijačima pruža optimizam da najave iz Veleža nisu samo prazne riječi.

– Dobro znam da za uspjeh treba prvenstveno posložiti stvari u svojoj kući, urediti međuljudske odnose jer bez toga ne može. Prvo smo to morali staviti pod kontrolu. Klub koji to napravi ima budućnost. A naš predsjednik Šemsudin Hasić radi odličan posao, vrlo je poduzetan i za nas u ovom trenutku sve ide kako treba. Radi se na infrastrukturi, sklopili smo tim, isplate igračima su redovite, imamo odličnu atmosferu i uvjete za rad. Mislim da su stvoreni svi preduvjeti da Velež ide prema svojim ciljevima što brže. Jednostavno u ovom trenutku ne vidim nijednu prepreku za to, priča trener Ibro Rahimić.

Nije davno bilo prošlo ljeto kad je trener Avdo Kalajdžić imao na raspolaganju samo juniore i radio bez golmana, a prvi tim kasnije sklopljen pred sami start prvenstva i praktički u sezonu Prve lige FBiH krenuo bez priprema. U Veležu sad vlada sasvim drukčija slika i veliki optimizam, igrači s puno više žara prilaze treninzima, a dodatni impuls pruža i zaoštrena igračka konkurencija. Nova imena su Mujezinović, Rodrigues, Ćosić, Abdihodžić, Penasso, Handžić i Sousa.

– Očekujemo još jednog veznog igrača, a čime bi zaokružili tim, kaže Rahimić.

Nova momčad je odigrala i dvije test utakmice s premijerligašima, savladali su Olimpik (2:1) i remizirali s Vitezom (1:1).

– Vidi se zaista veliki napredak, ubrzali smo igru i bili sasvim ravnopravni u utakmicama s premijerligašima. Ali imamo još dosta prostora za napredak. Dok se uigraju pridošli igrači, bit će to sve još puno kvalitetnije. Mislim da od konkurencije stabilnost pokazuju još samo Travnik i visočka Bosna, vjerujem da je pred nama odlično proljeće, najavio je Ibro Rahimić.

Generalna proba s Bosnom Sema

Sljedeća Veležova provjera je u subotu (15 sati) sa Sarajevom u Čitluku. Ekipa će u srijedu igrati protiv Slobode u Međugorju, potom 4. veljače s Metallegheom u Mostaru pa 8. veljače protiv Neretvanca (Vrapčići ili Opuzen). Dalje je u planu meč sa Širokim Brijegom na Mostarskom blatu (11. veljače) dok će na terenu s umjetnom travom u Vrapčićima Velež 18. veljače dočekati Željezničar. Plavi će tada imati generalnu probu za start Premijer lige i gostovanje u Krupi na Vrbasu gdje ih očekuje meč na terenu s umjetnom travom. Generalna proba za Velež će biti utakmica s Bosnom Sema 25. veljače.

Start proljeća protiv Travnika

Prvenstvo u Prvoj ligi FBiH započinje 4./5. ožujka, a Velež će u borbu za ostanak krenuti s pretposljednje pozicije. Zato su momčadi i potrebna pojačanja koja će ovaj tim izdignuti iznad prosjeka lige i osigurati nešto mirnije proljeće. Osim toga plan je odmah stvarati temelje sastava koji će sljedeće godine napasti ulazak u Premijer ligu. U prvom proljetnom kolu Velež će biti domaćin Travniku.

Piše: Ersan Bijedić, sport@dnevni-list.ba