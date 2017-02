Putin je spreman priznati Kosovo u zamjenu za Krim?

Kada bi se kojim slučajem desilo da Amerika i Europa prihvate da je Krim dio Rusije u zamjenu za rusko priznanje nezavisnosti Kosova, Putin bi tu trampu spremno prihvatio, kazao je Oleksandr Aleksandrovič, ambasadora Ukrajine u Srbiji, u intervjuu koji je dao za Radio Slobodna Evropa.

Aleksandrovič je na pitanje novinara Radio Slobodna Evropa da li bi Putin bio spreman da trampi Kosovo za Krim dao zanimljiv odgovor.

“Naravno da bi on na to bio spreman. Želio bih da poručim građanima Srbije da Putina ni najmanje ne interesuje Srbija i da ne treba da budu zavarani pričama o historijskom prijateljstvu između dva naroda. Sve što Putina zanima jeste da slabi i podriva Europsku uniju i uništava evropsko jedinstvo, a u tom cilju su Srbija i Balkan samo puki instrument za ostvarivanje tog cilja.

U toj priči ni od kakve važnosti nije da li volite ili mrzite Rusiju – ako joj je cilj da destabilizira Balkan, Rusija će to i činiti. Pogledajte samo šta se desilo Crnoj Gori sa tim srpskim ekstremistima i ruskim takozvanim nacionalistima, iako sam ja uvjeren da su to pripadnici ruskih sigurnosnih službi! Dakle, Rusija je zloupotrijebila građane Srbije da napadne susjednu zemlju! Da li je to prijateljski akt? Naravno da nije. Na djelu je bilo podsticanje mržnje između Crne Gore i Srbije, sa potpisom Rusije.

Dakle, govoreći o trampi Kosova za Krim, naravno da je Krim Putinu mnogo važniji za očuvanje i trajanje njegove imperije nego Srbija, Kosovo ili Balkan.

Kada bi se kojim slučajem desilo da Amerika i Europa priznaju da je Krim dio Rusije u zamjenu za rusko priznanje nezavisnosti Kosova, Putin bi to spremno prihvatio. Mi u Ukrajini imamo, međutim, sreću da Zapad na takvu trgovinu neće pristati”, kazao je ukrajinski ambasador Oleksandr Aleksandrovič.