Prostorni plan usvojen, autoput ide preko mostarskih južnih naselja

I pored prijetnji i nejasnih procedura vladajuća koalicija je usvojila dokument uz zaključak koji obavezuju Vladu FBiH da uštede koje će se načiniti bušenjem tunela kroz Prenj uloži u modernizaciju cesta oko Jablanice

Vladajuća koalicija koju čine HDZ BiH, SDA i SBB usvojila je Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za FBiH “Autocesta na koridoru Vc” i amandmane Vlade FBiH protiv kojih se pobunilo stanovništvo Jablanice i juga Mostara.

Amandmani Vlade su za lokalno stanovništvo bilo sporni jer na jugu Mostara idu preko naselja Kočine, Ortiješ, Malo Polje, Kočine i Hodbina i uništavaju nekoliko kuća i na stotine hektara obradive površine.

Ova trasa među stanovništvom je prepoznata i kao dijeljenje ionako podijeljenog Mostara na bošnjački i hrvatski.

Dom naroda Parlamenta FBiH je ključao pri raspravi o Prostornom planu FBiH, a oporba je zaprijetila kako će ovaj dokument na kraju završiti na Ustavnom sudu FBiH. I pored prijetnji i nejasnih procedura vladajuća koalicija je usvojila dokument uz zaključak koji obavezuju Vladu FBiH da uštede koje će se načiniti bušenjem tunela kroz Prenj uloži u modernizaciju cesta oko Jablanice.

Povoljnija rješenja

Iako, prema mišljenju građana i oporbe, procedure kod usvajanja Prostornog plana nisu ispoštovane, ministar prostornog uređenja FBiH Josip Martić je ustvrdio kako je sve ispoštovano i kako Prostorni plan sada važi, ne do 2028., nego do 2037. godine. Martić je kazao kako je u pitanju međunarodni projekt od izuzetnog značaja za državu. Amir Šikalo ispred Autocesta FBiH je, objašnjavajući novu trasu kroz Hercegovinu kazao kako je najbolje rješenje tunel kroz Prenj od 10 kilometara koji izlazila u Podgoranima na sjeveru Mostara.

– Motiv Autocesta FBiH je bio financijski. Pokazalo se da su nova rješenja jeftinija. Trasa koja ide na Jablanicu je 18 kilometara duža od trase kroz Prenj, rekao je Šikalo i dodao kako je ušteda samo na toj trasi oko 300 milijuna eura. Ove tvrdnje osporavala je vlast Jablanice tvrdeći kako projektanti nije ni svjesna kakav ih posao čeka kod bušenja Prenja. Trasa je mijenjana i na nekim dijelovima od sjevera Mostara do juga Mostara, a kada je u pitanju trasa Mostar jug – Buna Šikalo je rekao kako je analizirano nekoliko varijanti, te kako je izabrana najpovoljnija, tj. ona koja cijepa obradivo zemljište u dolini Neretve, ali koja je prihvatljivija. Kazao je Šikalo i kako bi se trasa mogla dodatno korigirati.

Burna rasprava

Na sjednici se raspravljalo i o još jednoj imaginarnoj trasi na jugu Mostara koja je nazvana “zelenom trasom”. Ona bi išla preko mostarskog naselja Baćevići, uz prugu i vraćala se ponovno preko Neretve u naselju Buna. Alternativna, “zelena trasa” kroz Baćeviće odbačena je od strane HDZ-a BiH. Oni smatraju kako je pravo rješenje upravo Vladino koje ide pored Zračne luke Mostar. Klub Hrvata tvrdi kako za trasu kroz Baćeviće niko nije pitao lokalnu zajednicu za mišljenje.

Predsjednik Kluba Hrvata Tomislav Martinović je kazao kako ovaj Klub podržava trasu koju je predložila Vlada i kako neće odstupiti od toga. Kazao je kako se trasa treba usuglasiti do kraja sa lokalnom zajednicom, ali kako se Prostorni plan mora usvojiti jer je to od interesa za cijelu zemlju. On je zatražio od svojih kolega da se okrenu svojim lokalnim sredinama i “ostave Mostar na miru”.

Na izlaganje je burno reagirala opozicija. Predsjednik Kluba Srba u Domu naroda Slaviša Šućur je kazao kako je Martinović jedina osoba iz Mostara koja je zadovoljna trasom koja ide pored Zračne luke i preko južnih naselja.

Zastupnik SDP-a Aner Žuljević upozorio je vladajuću koaliciju da krši procedure i usvaja u Domu naroda nepostojeći dokument Prostornog plana budući da Prostorni plan nikada nije usvojen u Domu naroda.

– Radimo nešto nezakonito na trasama gdje ljudi nisu dali dozvolu. Sve ovo je u domenu likovnog…Vi trasom koju usvajate prelazite preko 155 hektara prve agro zone, 187 hektara druge agro zone i 154 hektara građevinskog zemljišta…, rekao je Žuljević i dodao kako se IPSA institutu treba dozvoliti da kaže što je prava istina.

Izaslanica Vesna Saradžić (SDP) je upozorila na zahtjeve povratničke populacije iz Mostara koje nitko nije želio saslušati, a trasa koju je Vlada trasirala prolazi preko njihovog zemljišta. Iako je Kluba Bošnjaka u jednom trenutku počeo zagovarati alternativna rješenja na koncu su se priklonili volji HDZ-a.

Podsjetimo na koncu priče kako niko niti jednog građanina Mostara nije pitao što misli o trasama kroz Mostar, a karte, barem one koje su zadnje predložene, crtane su u centralama stranaka, a ne u stručnim ustanovama.

Povećali sebi naknade

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Salih Kruščica jučer je novinarima kazao kako je administrativna komisija Doma naroda Parlamenta FBiH izaslanicima povećala naknadu za odvojeni život za 200 KM. Kruščica je ovakvu odluku nazvao sramotnom, jer vlast poziva na štednju, a u isto vrijeme sebi povećava primanja. Ova naknada podrazumijeva i naknadu za zakup stana i troškove smještaja, i sada umjesto 600 KM iznosi 800 KM. Vodstvo Doma naroda ovu odluku je prokomentiralo kao nešto što je pohvalno, jer su se njome izjednačila primanja izaslanika sa zastupnicima u Zastupničkom domu.

Usvojeni zakoni

Na nastavku 17. sjednice koja je održana prije početka 18. usvojeno je niz važnih zakona, ko i nekoliko imenovanja. Jasmin Mahmuzić (SBB) postao je novi direktor Agencije za bankarstvo FBiH.

Usvojen je i Nacrt Zakona o štrajku, a ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je rekao kako novi zakon štiti radnike u štrajku te interese poslodavaca.

Po njemu cilj zakona je da štrajk bude krajnji oblik rješavanja kolektivnih radnih sporova, i to onda kad je mirno rješenje nemoguće. Organizacija i učešće u štrajku pod uvjetima u ovom tekstu ne tretira se kao povreda radne obaveze i štrajkač ne može dobiti otkaz s posla. Dok štrajka, plaća će mu biti manja razmjerno vremenu učešća u štrajku. Izaslanica SDP-a BiH Vesna Saradžić kazala je da Nacrt sadrži ograničenja koja dovode u pitanju jedno od osnovnih prava radnika, a to je pravo na štrajk. Usvojen je jučer i Zakon o osiguranju, a ministrica financija Jelka Milićević je pojasnila kako se ovim zakonom uređuje osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak društava za osiguranje i reosiguranje.

Usvojene su i izmjene Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH koje predviđaju da Vlada FBiH prilikom dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina kao strateškog ugovora za FBiH imenuje stručni tim za vođenje pregovora, čiji članovi moraju biti stručnjaci iz geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije.

Također je usvojen i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo, dogadjaji@dnevni-list.ba