Proračun Grada Mostara za 2017. godinu

MOSTAR– Javna rasprava o Proračunu Grada Mostara za 2017. godinu održat će se u utorak, 24. siječnja, u 10 sati u Gradskoj vijećnici, saopćeno je iz Gradske uprave Mostara. Stavka koju na koju će Grad Mostar izdvojiti najviše novca u 2017. godini bit će potrošiti izdaci za bruto plaće i naknade uposlenika.

Prema prijedlogu gradskog Proračuna ovisno o odjelima i službama grad će na plaće izdvojiti od 132.700 do 6.010.700 KM.

Rasprava će trajati 2 sata (od 10 do 12 sati), a svi oni koji neće moći prisustvovati javnoj raspravi, a žele dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na proračun, to mogu učiniti i putem elektronske pošte na adresu grad.mostar@mostar.ba do 25. siječnja ove godine.

Proračun se može pogledati na službenoj web stranici www.mostar.ba.

Inače, mostarski gradonačelnik je ranije rekao da Mostar u 2017. godini neće imati većih projekata.