Premijer Medvedev potpisao ukaz prema kojem će Rusija platiti BiH 125 milijuna dolara

MOSKVA – Ruski premijer Dmitrij Medvedev potpisao je ukaz prema kojem će Rusija platiti BiH 125 milijuna dolara na ime otplate dijela duga Sovjetskog Saveza prema SFRJ. Dokument je objavljen na zvaničnom web portalu za informacije o zakonskim aktima, prenosi agencija TASS.

U dokumentu se navodi da se time potvrđuje nacrt sporazuma između ruske Vlade i Vijeća ministara BiH o rješavanju ovog pitanja. Prema nacrtu sporazuma, Rusija će BiH platiti 125 milijuna dolara, što je dio ukupnog duga Sovjetskog Saveza prema Jugoslaviji. Rusija će posredstvom “Vnešekonombanke” prebaciti navedeni iznos Centralnoj banci BiH u roku od 45 dana od stupanja na snagu sporazma. BiH se obvezuje da će, nakon dobijanja 125,158 milijuna dolara, u roku od pet dana rasporediti ta sredstva. Oko 58% ukupne sume, 72,592 milijuna dolara, dobit će Federacija BiH, 29% ili 36,296 milijuna dolara dobit će Republika Srpska, 10% ili 12,516 milijuna dolara odlazi za potrebe tijela vlasti na raziniBiH, dok će tri posto ili 3,755 milijuna dolara dobiti Brčko Distrikt BiH.

Ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda potvrdio je Srni da je u tijeku usuglašavanje datuma za potpisivanje ugovora s predstavnikom Vlade Ruske Federacije u svezi klirinškog duga dodavši da očekuje da će se to dogoditi u januaru. “Zahvalni smo ruskom Veleposlanastvu u BiH koje je dala potporu da se ispune svi tehnički uvjeti za realiziranje potpisivanja ovog sporazuma. Posebnu zahvalnost dugujemo vlastima Ruske Federacije koje su omogućile da BiH bude jedina zemlja bivše SFRJ koja će taj dug naplatiti u novcu, a ne u robi, što je to bio slučaj s ostalim državama“, rekao je Bevanda te zaključio da je bitno da se u ovom procesu izdiglo iznad politike i da su vlasti u BiH, uz unutarnje konzultacije i dogovore te uz dobru volju Ruske Federacije, došle do rješenja povoljnog za sve u BiH.