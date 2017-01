Potrebno pojednostaviti proces registracije poslovnih subjekata

Zastupnik u federalnom parlamentu Faruk Ćupina izjavio je u ponedjeljak u Mostaru kako je problem oko registriranja poslovnih subjekata suštinski problem poslovnog ambijenta u BiH.

– Neprihvatljivo je da je za registraciju jednog poduzeća u Federaciji BiH potrebno 12 dokumenata i prosječno oko 65 dana. Takav proces registracije čini poteškoće u smislu priliva investicija i novih radnih mjesta, stoga je potrebna izmjena zakonske regulative – kazao je Ćupina uoči stručnog skupa “Kako unaprijediti proces registriranja poslovnih subjekata u Federaciji BiH”.

Istaknuo je kako je 19. siječnja ove godine Federalna vlada prihvatila inicijativu interresorne grupe u smislu uspostavljanja jednošalterskog načina poslovanja te kako se nada da će se time skratiti vrijeme potrebno za registraciju poslovnih subjekata.

Ćupina je kazao da se Bosna i Hercegovina nalazi na 81. mjestu ukupnog kriterija lakoće poslovanja od ukupno 190 zemalja, a prema kriteriju početka poslovanja na nezavidnom 174. mjestu.

Stručni skup u Mostaru okupio je nadležne entitetske i županijske predstavnike, gospodarstvenike, predstavnike međunarodnih organizacija i razvojnih agencija kako bi analizirali stanje na polju registriranja poslovnih subjekata u županijama FBiH te kreirali prijedloge za poboljšanja u tom procesu, a najavili su i proširenje jedinstvene baze podataka s programima potpore za razvoj biznisa.

Predsjednik Udruge za poduzetništvo i posao LiNK Mostar Tomislav Majić istaknuo je problem zakonske regulative jer se, kako je kazao, zakon različito implementira u županijama, i to od vremena potrebnog za registraciju do različitih cijena same registracije.

– Najpovoljnije je u Zeničko-dobojskoj županiji gdje se registracija obavi do 15 dana i košta oko 1200 maraka bruto troškova. Kod nas je to (Hercegovačko-neretvanske županija, op. a.) još uvijek preko 1800 maraka i sve traje preko 25 dana – kazao je Majić, naglasivši potrebu izjednačavanja zakona kako bi svi imali iste uvjete registriranja poslovnih subjekata.

Majić je također kazao kako je Udruga LiNK, zajedno sa svojim parterima, pokrenula portal www.poslovnookruzenje.ba, na kojem se registriraju sve prepreke za poslovanje u BiH te se vodi registar parafiskalnih nameta.

Unatoč određenim pomacima koje je novi zakon o gospodarskim društvima donio u pravnoj sigurnosti i harmonizaciji propisa, njime nisu obuhvaćena određena pitanja koja su važna za rad gospodarskih subjekata.

Također, i dalje je evidentna znatna razlika u uvjetima registriranja poslovnih subjekata između dva entiteta, kao i unutar pojedinih županija u FBiH, istaknuto je na skupu.

U skladu s tim, neophodna je suradnja svih aktera, dosljedna implementacija i poštivanje zakonskih rokova, te amandmanska izmjena određenih članova kako bi se proces registriranja znatno unaprijedio i ubrzao.

Pomoćnik ministra gospodarstva Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) Majid Ljubović također je ukazao na problem neusklađenosti zakona u županijama prilikom registracijskog procesa, kazavši kako je to ministarstvo jako zainteresirano da se problem registriranja poslovnih subjekata riješi na najbolji mogući način.

Stručni skup u Mostaru dio je aktivnosti projekta “Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta”, koji se provodi u sklopu Programa održivosti civilnog društva u BiH, kojeg financira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID.

Skup su organizirali Udruga za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, Ministarstvo gospodarstva HNŽ-a i Neovisni biro za razvoj Gradačac/Modriča.