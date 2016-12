Porezna upozorava: Za doček Nove propisno prijavite izvođenje muzike uživo

Porezna uprava FBiH pozvala je porezne obveznike koji organiziraju izvođenje žive muzike da blagovremeno izvrše svoje zakonom propisane obaveze.

Propisano je da tri dana prije početka organiziranja žive muzike u ugostiteljskom objektu treba prijaviti dan početka i dan završetka organiziranja žive muzike; u propisanom roku, odnosno u skladu sa kantonalnim zakonima, nadležnoj poreznoj ispostavi podnesu prijavu o obračunatoj i plaćenoj komunalnoj taksi za izvođenje žive muzike, te sa izvođačem žive muzike zaključiti ugovor o autorskom djelu, odnosno obračunati, obustaviti i prijaviti porez na dohodak, doprinos za PIO/MIO i doprinos za zdravstveno osiguranje, i to prilikom svake isplate autorskog honorara izvođaču.

Izvršavanjem navedenih obaveza bit će pošteđeni sankcija i mjera kao što su: novčane kazne u iznosu od 500 KM do 10.000 KM za pravno lice i novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 200 KM do 2.000 KM, te novčane kazne za fizičko lice u iznosu od 200 KM do 3.000 KM.

Pred nastupajuće novogodišnje praznike Porezna uprava FBiH će na području Federacije BiH izvršiti pojačanu kontrolu ugostiteljskih objekata radi provjere zakonitog organiziranja muzike uživo, najavljeno je iz te institucije.