Popović: Dodik umislio da je Putin

Režim je u ozbiljnim problemima. Unutar samog sistema postoji problem. Ono što će pomoći da se taj sistem uruši do kraja, to će biti pritisak izvana ali i pritisak iznutra i sve će da se sruši kao kula od karata, kazao je za TV1 Slobodan Popović.

Priča kako će dolazeća američka administracija ad hock poništiti sve ranije odluke je priča za navine i za neznalice. Za one koji još uvijek vjeruju u blasfemije kojima režim u RS-u pokušava sebe predstaviti kao nešto što je jako važno u međunarodnim odnosima, kaže Popović.

“Ako ste jutros čitali čestitku koja je objavljena u medijima, kao da je gospodin Putin poslao čestitku gospodinu Trumpu a ne predsjednik jednog entiteta države Bosne i Hercegovine, koji ima malo više od milion stanovnika, dakle koji je otprilikao jedan manji američki gradić”, ističe Popović.

Popović smatra da su SAD i suviše ozbiljna država da bi se samim činom promjene vlasti mijenjali čitavi globalni procesi i SAD ne mijenjaju svoju politiku od dnevnika do dnevnika kao što se to dešava u Bosni i Hercegovini i dodaje da će se mjerama sankcija pridružiti zemlje EU a svjetnik gospođe Merkel u tome je bio eksplicitan.

“Ono što je najopasnije u čitavoj priči, da koleteralna šteta ovih sankcija ne budu građani RS-a a samim time i BiH”, smatra Popović.

On navodi da opoziciona politika u RS-u se nije dobro postavila u ovome slučaju.

“Morala je jasno da se distanicira od priče kako se neko žrtvovao za nekog te navodno za to trpi sankcije. Iznenađuje me kod članica Saveza za promjene, ne svih, ali od nekih koji su Kalimero kazali da je to nepravda. U kontinuitetu godinama provocirate događaj a kada se desi onda pokušavate da glumite nekoga ko se žrtvuje za sve nas. Opozicija u RS-u mora jasno tražiti od predsjednika RS-a da sankcije snosi sam i da pod sankcije ne pokušava da podvede građane RS-a”, naglašava Popović.

Popović smatra da će vlast u Srbiji vrlo brzo poslati poruku da gospodin Dodik više nije u milosti Beograda kao što je bio a ne treba zaboraviti na čijoj je strani bio gospodin Dodik na prošlim predsjedničkim izborima u Srbiji, kada je u Areni pred 20 hiljada ljudi budućem predsjedniku rekao da je politički pobačaj.

Govoreći o posjeti Željke Cvijanović i Snježane Dodik Vašingtonu, Popović kaže da ako se pođe od pretpostavke da je istina ono što je plasirano u javnosti i ono što se poslije toga dešava, vidimo da se radi i pokušaju da se obmane javnost, ali kada imate RTRS koja je TV Bastilja ništa drugo se i ne može očekivati od ljudi koji su plaćeni da ne govore istinu i koji su plaćeni da proizvode blasfemiju.

“Režim je u ozbiljnim problemima. Osim gospođe Majkić niko iz vrha SNSD-a nije izašao u javnost da brani Milorada Dodika. To pokazuje da i unutar samog sistema postoji problem. Ono što će pomoći da se taj sistem uruši do kraja, to će biti pritisak izvana ali i pritisak iznutra i sve će da se sruši kao kula od karata”, kazao je Popović.

On dodaje da više nije pitanje završava li Milorad Dodik svoju političku karijeru nego je samo pitanje kada će to da se desi, te da se radi o procesima koji su već viđeni a na sceni su samo drugi likovi.

“Nijedan režim koji se ovako ponašao prema vlastitim građanima, koji je lagao, varao i pljačkao ,nije opstao i propao je, jer više nije bilo supstance od koje je mogao da živi. Da li će opozicija biti spremna da preuzme vlast to ne znam. S obzirom na ovo što se trenutno dešava u opoziciji, nisam siguran, jer opozicija još uvijek nije shvatila da bitku sa Dodikom ne može voditi na njegovom terenu i po njegovim pravilima. Opozicija mora napustiti priču i takmičenje sa Dodikom oko toga da li više ili manje vole RS, Srbe, da neće izdati, jer to su floskule i prazne priče a suština priče je u tome šta se čini da građanima RS-a bude bolje”, zaključio je Popović.