Petrov: Teritorijalni integritet i suverenitet BiH za nas su neupitni

SARAJEVO – Bosna i Hercegovina je ključ stabilnosti u Jugoistočnoj Europi, a i ne tako davna povijest nas uči što sve na ovim područjima mogu prouzrokovati nečije jednosmjerne težnje, poručio je Božo Petrov, predsjednik Hrvatskog sabora prigodom prvog dana posjete našoj zemlji. Upravo zbog toga on posebno naglašava kako Hrvatska podržava teritorijalni integritet i suverenitet BiH te kako bi svako drugačije stajalište značilo nove nestabilnosti u regiji.

– BiH je vanjskopolitički prioritet broj jedan za Hrvatske, te stojimo na raspolaganju BiH kada u pitanju bilo kakva vrsta pomoći. Mi smo snažan, možda rijedak, ali snažan glas podrške BiH u Europskoj uniji a tako će se nastaviti i u budućnosti, kazao je Petrov.

Prijateljski odnosni

Uz to, izrazio je zadovoljstvo posjetom Sarajevu i sastankom s predstavnicima izvršne i zakonodavne državne vlasti. Smatra kako su razgovori bili dobri jer su te dotaknuli brojnih tema, a očekuje kako će se vrlo skoro rješavati i neka otvorena pitanja.

– Nakon posljednje posjete hrvatskog premijera Andreja Plenkovića BiH dogovorena je i zajednička sjednica Vlade RH i Vijeća ministara BiH što će biti prigoda da se otvoreno razgovora o svim otvorenim pitanjima te možda već tada i pronađu modeli rješavanja nekih od njih. To je pokazatelj dobre namjere Hrvatske prema BiH, poručio je Petrov.

Šefik Džaferović, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, zahvalio se Petrovu na tome što je za svoj prvi službeni put izabrao BiH, kazavši kako se i iz tog poteza vide neraskidive veze i prijateljski odnosi dvije zemlje. Ovomu dodaje da se razgovaralo o bilateralnoj suradnji, ali i političkoj, ekonomskoj i kulturnoj suradnji te euroatlantskom putu naše zemlje.

– Naši odnosi su na visokoj razini, a mi smo i upućeni jedni na druge. Otvorenih pitanja svakako ima, poput granice, socijalnog osiguranja, prava radnika iz BiH otpuštenih u Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 1995. godine, imovinsko-pravnih odnosa, odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, ali kada dva prijatelja razgovaraju tada se mnogo lakše mogu naći rješenja za sve probleme, pa i one na koje imamo drugačija gledišta, naglasio je Džaferović. I on je izrazio nadu kako će se izvršne vlasti iz obje zemlje još jače angažirati na rješavanju svih otvorenih pitanja. Zahvalio se na velikoj pomoći Hrvatske na našem putu ka EU kao i činjenici da Hrvatska podržava teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje.

Dvodnevna posjeta

Petrov se sastao s Kolegijima oba doma Parlamentarne skupštine BiH, članovima Predsjedništva BiH te Denisom Zvizdićem, predsjedateljem Vijeća ministara BiH. Isto tako, imao je sastanak s vrhbosanskim nadbiskupom kardinalom Vinkom Puljićem kao i predsjednikom Hrvatskog kulturnog društva “Napredak” Franjom Topićem. Nakon Sarajeva, predsjednik Sabora RH uputio se u Vitez, gdje je razgovarao s načelnikom Općine Vitez Tomislavom Bošnjakom-Matićem i predstavnicima gospodarstva, kulture i drugih djelatnosti u toj općini. Kada je u pitanju drugi dan njegove službene posjete BiH, planirana je posjeta Sveučilištu u Mostaru, a predviđen je i sastanak s mons. Ratkom Perićem, biskupom mostarsko-duvanjskim te posjeta Franjevačkom samostanu sv. Petra i Pavla i razgovor s gvardijanom fra Dankom Perutinom.

Ovomu dodajmo i to kako su u izaslanstvu Hrvatskog Sabora uz Petrova još i Miro Kovač i Joško Klisović, predsjednik i potpredsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku, te voditelj Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatska-BiH u Hrvatskome saboru Zlatko Hasanbegović.