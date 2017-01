PET TOČAKA SUKOBA: Ustavni sud, “Sejdić-Finci”, vojna imovina, EU integracije, Mostar…

Krize kojima smo svjedočili u 2016. godini dobit će svoj nastavak i u ovoj godini, a sve to moglo bi se u konačnici odraziti i na brzinu ispunjavanja europskih obveza, odnosno rješavanja onih pitanja iz Agende i ostalih dokumenata za koje politički lideri, barem načelno izražavaju jedinstven stav. No, oko svega ostalog veoma bitnog za uređenje ove zemlje postoje prijepori i nesuglasice

Ustavni sud Dodik je stavu kako se izmjena zakona treba ukinuti mandat stranim sucima u Ustavnom sudu BiH. Čović navodi kako građani biH moraju biti u poziciji da popunjavaju mjesta u Ustavnom sudu BiH. Izetbegović je potvrdio kako neće podržati donošenje bilo kakvog Zakona o Ustavnom sudu BiH kojim bi se mijenjale nadležnosti i sastav Ustavnog suda Upitnik i mehanizam U BiH još uvijek nema jedinstvenog gledišta na osnovna pitanja poput broja stanovnika. Među pitanjima postoje i ona za koja će biti potrebna podrška političkih lidera. također, otvoreno je mogu tri strane zapravo učinkovito usvajati pravnu stečevinu koristeći mehanizam koordinacije Sejdić-Finci Status kandidata, kako stvari stoje, nećemo moći dobiti bez provođenja presude “Sejdić-Finci” što nas dovodi do treće teme oko koje lideri nemaju jedinstveno stajalište. Prema Čoviću, naša zemlja ima dvojaku obvezu: prema Europskom sudu za ljudska prava i prema svom temeljnom ustavnom načelu konstitutivnosti i ravnopravnosti naroda i svih ostalih građana. Izetbegović pak navodi kako se skreće s fokusa presude na hrvatsko pitanje Imovina Problematika imovine svakako će biti jedna od tema oko kojih se lideri koji predstavljaju narode neće moći lako dogovoriti, a u cijeloj je priči prisutno i pitanje daljnjeg napretka BiH ka NATO savezu Mostar Tema koja će svakako opterećivati buduće koalicijske odnose u Federaciji, a napose na relaciji HDZ i SDA je pitanje promjene izbornog zakona, a posebice u kontekstu različitih viđenja oko grada Mostara. Trenutno je na sceni status quo. Upravo je kraj godine obilježilo je i prihvaćanje apelacije Bože Ljubića kojom je utvrđeno kako se popunjavanje Doma naroda u suprotnosti s konstitutivnošću naroda

Mjesecima prije početka ove godine bilo je jasno koje će teme biti kamen spoticanja političkim liderima u BiH u 2017. što i ne čudi s obzirom da se radi o onim stvarima koje već dugi niz godina opterećuju međusobne odnose ne samo političkih stranaka već i šire te u konačnici onemogućavaju da BiH postane normalna, funkcionalna država ravnopravnih naroda spremna preuzeti zadatke na europskom i euroatlanskom putu.

Krize kojima smo svjedočili u 2016. godini dobit će svoj nastavak i u ovoj godini, a sve to moglo bi se u konačnici odraziti i na brzinu ispunjavanja europskih obveza, odnosno rješavanja onih pitanja iz Agende i ostalih dokumenata za koje politički lideri, barem načelno izražavaju jedinstven stav.

Ustavni sud

No, oko svega ostalog veoma bitnog za uređenje ove zemlje postoje prijepori i nesuglasice, a jedna od najizraženijih svakako je pitanje Ustavnog suda BiH i uopće pravosudnog sustava u BiH. Nakon provedenog referenduma u RS-u koji je uslijedio nakon što je Ustavni sud osporio dan RS-a, stranke iz Banja Luke imaju namjeru provesti i reformu Ustavnog suda BiH, odnosno donijeti izmjene zakona o toj instituciji. SNSD je pritom dobio i potporu hrvatske strane, odnosno HDZ-a te su dvije stranke predvođene Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem nedavno dogovorile kako će zajedno raditi na izmjenama Zakona o Ustavnom sudu BiH.

Predsjednik RS-a Milorad Dodik pojasnio je kako se radi o donošenju zakona o Ustavnom sudu BiH, koji predviđa da u toj instituciji više ne bude stranih sudaca te je poručio Bošnjacima da razgovaraju sa relevantnim predstavnicima srpskog i hrvatskog naroda. Čović je pak naveo kako se moramo pripremiti za vrijeme kada će građani BiH biti u poziciji da popunjavaju mjesta u Ustavnom sudu BiH, kao i uopće u pravosuđu. To je izazvalo val negativnih kritika političkog Sarajeva, a u reakcijama bošnjačkih stranaka na najave predstavnika HDZ-a i SNSD-a ponovno se mogu pročitati poruke o navodnom devastiranju institucija BiH, djelovanju protiv integriteta BiH kao i stvaranju temelja za disoluciju BiH. SDA je tako poručio kako smatra neprihvatljivim i neće podržati donošenje bilo kakvog Zakona o Ustavnom sudu BiH kojim bi se mijenjale nadležnosti i sastav Ustavnog suda, a naročito prisutnost međunarodnih sudaca koje bira predsjednik Europskog suda za ljudska prava.

Upitnik i mehanizam koordinacije

Osim ovog pitanja u 2017. godini veliki se izazovi očekuju u kontekstu odgovaranja na upitnik Europske komisije, a na testu će biti i mehanizam koordinacije. Naime, u BiH još uvijek nema jedinstvenog gledišta na osnovna pitanja poput broja stanovnika, a kada se tomu dodaju i različiti pogledi na to kada ćemo zapravo moći odgovoriti na pitanja te dobiti status kandidata jasno je da se očekuju novi prijepori. Upitnik ukupno sadrži 3.242 pitanja, a ona su poredana po oblastima acquis communautaire, dakle po 33 poglavlja, a među pitanjima postoje i ona za koja će biti potrebna podrška političkih lidera. Ostalo je otvoreno i pitanje poslovnika o radu Parlamentarnog odbora Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kojeg smo član jer se predstavnici BiH nisu usuglasili o načinu odlučivanja. Postavlja se i pitanje što ukoliko bude i dopunskih pitanja te kako neriješene stvari uskladiti s europskim standardima što pokazuje kako je upitnik tek početak procesa. Naime, u slučaju da ove godine i dobijemo status kandidata pregovori ne moraju početi odmah, a jednom kada započnu vidjet će se mogu li tri strane zapravo učinkovito usvajati pravnu stečevinu koristeći mehanizam koordinacije.

Sejdić-Finci

No, jedno je jasno, status kandidata, kako stvari stoje, nećemo moći dobiti bez provođenja presude “Sejdić-Finci” što nas dovodi do treće teme oko koje lideri nemaju jedinstveno stajalište. Posebno se to odnosi na hrvatske i bošnjačke predstavnike, budući je za Srbe svako rješenje koje pretpostavlja da se jedan član Predsjedništva BiH bira iz RS-a prihvatljivo. Hrvatski član Predsjedništva BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović u pismu EU dužnosnicima podsjetio je kako su se Master planom obvezali provesti presudu do kraja siječnja 2017. te je naglasio kako će se provođenjem presude, sukladno Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, poštovati i sam Ustav BiH koji se temelji na eksplicitnim federalno-konsocijacijskim načelima. Prema Čoviću, naša zemlja ima dvojaku obvezu: prema Europskom sudu za ljudska prava i prema svom temeljnom ustavnom načelu konstitutivnosti i ravnopravnosti naroda i svih ostalih građana u BiH.

S druge strane Bakir Izetbegović smatra kako bi se ovo pitanje moglo riješiti do općih izbora 2018. godine te je naveo kako se u kontekstu presude skreće s njenog fokusa, a to je rješavanja statusa “ostalih” i želi se rješavati hrvatsko pitanje. Pregovori oko presude Sejdić-Finci i uopće oko izmjene izbornog zakonodavstva postali su paradigma međunacionalnih odnosa u BiH, a posebice odnosa prema hrvatskom pitanju budući da od svih naroda jedino Hrvati danas ne mogu sa sigurnošću računati da će moći izabrati svoje legitimne predstavnike. Dovoljno je malo izbornog inženjeringa i volja većinskog hrvatskog biračkog tijela može se zaobići.

Svakako treba naglasiti kako je Vijeće Europske unije, prihvativši zahtjev BiH za članstvo u EU te zaduživši Europsku komisiju da izradi i proslijedi Upitnik, navelo i kako Komisija prilikom sastavljanja mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo posebnu pažnju posveti provođenju presude u predmetu “Sejdić-Finci”. Time postaje jasno kako će se politički predstavnici u BiH morati uhvatiti u koštac s ovim pitanjem vrlo brzo, a to je prilika da se kroz promjene izbornog zakonodavstva donese takvo rješenje koje će onemogućiti da netko drugom narodu bira predstavnike.

Mostar i imovina

Jedno od pitanja koje je dugo bilo izvan fokusa, ali koje je u posljednjim mjesecima 2016. godine ponovno aktualizirano je i problematika vojne imovine. Naime, nakon što je Ustavni sud BiH odbacio apelaciju RS-a protiv presude Suda BiH, kojom BiH ima pravo svojine nad perspektivnom vojnom imovinom u Han-Pijesku, iz RS-a je stigao jasan odgovor kako na to ne pristaju jer se radi o otimanju teritorije tog entiteta. Problematika imovine svakako će biti jedna od tema oko kojih se lideri koji predstavljaju narode neće moći lako dogovoriti, a u cijeloj je priči prisutno i pitanje daljnjeg napretka BiH ka NATO savezu što je svakako tema oko koje u BiH ne postoji konsenzus.

Tema koja će svakako opterećivati buduće koalicijske odnose u Federaciji, a napose na relaciji HDZ i SDA je pitanje promjene izbornog zakona, a posebice u kontekstu različitih viđenja oko grada Mostara. Trenutno je na sceni status quo, međutim očekuje se kako će se u mjesecima koji slijedi mnogo govoriti o Mostaru, ali s nejasnim raspletom.

Načelan konsenzus

Nastavak europskih integracija tema je oko koje postoji načelan konsenzus svih političkih predstavnika u BiH. Usvajanje reformske agende, a nakon toga i adaptacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju svakako su dokazi koji idu tomu u prilog. Međutim, na tom putu postoje mnoge stvari oko kojih nema jedinstvenog gledišta, a dokaz tomu je činjenica da smo neusvajanja brojnih reformi i stalnih političkih sukoba i kriza

najgora zemlja zapadnog Balkana kada je u pitanju put ka EU. Krize se očekuju i u ovoj godini, a posebice u kontekstu načina odlučivanja o usvajanju europske pravne stečevine te kroz konstantno prisutno pitanje nadležnosti različitih razina vlasti u BiH.

Piše: Dario Pušić, dogadjaji@dnevni-list.ba