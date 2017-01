Onemogućiti povratnicima sa stranih ratišta da si ublaže ili otkupe kaznu

SARAJEVO – Mogućnost da osobe koje su se borile na stranim ratištima ublaže sebi kaznu priznanjem ili da ju novčano otkupe navela je SDS da predloži ukidanje takvog postupka, dok SNSD smatra da je problem u davanju velike nadležnosti Vijeću ministara BiH, prenosi Srna.

Osobe koje pred Sudom BiH priznaju da su bile na stranim ratištima i za to dobiju ublaženu kaznu i mogućnost da ju novčano otkupe potakla je Klub SDS-a u Zastupničkom domu Parlamenta BiH da predloži ukidanje takvog postupka. Zastupnički dom BiH je prihvatio zaključak kojim se “zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana u Parlamentarnu skupštinu BiH dostavi izmjene i dopune Kaznenog zakona BiH kojima se onemogućava ublažavanje kazne i zamjena kazne zatvora novčanom kaznom za kaznena djela iz čl. 162b. Kaznenog zakona“, a što obuhvaća i kazneno djelo terorizam i druga kaznena djela za koja Vijeće ministara BiH procijeni da su posebno društveno opasna ili vrijeđaju dostojanstvo ličnosti i moral.

U obrazloženju prijedloga navodi se da je uvođenjem u Kazneni zakon BiH kaznenog djela “protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim snagama“ nakana bila sankcioniranje opasnog ponašanja i unapređenje borbe protiv terorizma, ali je praksa pokazala nešto drugo.

Šefica Kluba SDS-a u Zastupničkom domu BiH Aleksandra Pandurević pojašnjava da je javnost uznemirila činjenica da osobe koje odlaze na strana ratišta, prvenstveno u Siriju, a za koje ističe da su društveno opasne osobe, više puta priznaju krivnju, dobiju ublaženu kaznu i na koncu bivaju osuđene na zatvorsku kaznu od godinu dana s mogućnošću da tu kaznu otkupe. Pandurević navodi i da je u konzultacijama s pravnim stručnjacima uočeno i da postoji još kaznenih djela pri kojima dolazi do ublažavanja zatvorskih kazni i njihovog novčanog otkupa, nakon čega se takve osobe nađu na slobodi, što je u suprotnosti s društvenim moralom, a kao primjer navodi slučajeve silovanja, trgovine ljudima ili trgovine narkoticima.

Govoreći o inicijativi SDS-a, šef Kluba SNSD-a u Zastupničkom domu BiH Staša Košarac izjavio je Srni da je ta stranka više puta do sada tražila jači angažman sigurnosnih i pravosudnih institucija kada je riječ o ovom problemu. “Nesporno je dokazano da je u BiH bilo nekoliko terorističkih napada, što dovoljno govori da je nužno da sigurnosne i pravosudne institucije u BiH trebaju na adekvatan način pristupiti rješavanju tog problema, jer je to jedan od najvećih sigurnosnih izazova, ne samo u BiH, već i u svijetu“, ističe Košarac koji, pak, nije siguran da bošnjačka politička elita ulaže dodatne napore da to pitanje na adekvatniji način stavi na dnevni red. On kaže da icijativa SDS-a nije sporna kada je riječ o borbi protiv terorizma, ali da u njoj postoji nešto što može izazvati i drugačiji odnos od željenog. Kako je obrazložio, problem da se daje pravo Vijeću ministara BiH da procijeni koja su to druga kaznena djela posebno društveno opasna jer, kako je ocijenio, Vijeće ministara BiH definira politike koje su suprotne interesima RS-a. Stoga Košarac drži da se ne smije dozvoliti da Vijeće ministara BiH ima tu vrstu političkog i drugog komoditeta da bi moglo samo procjenjivati i predlagati.

Pravnik Krstan Simić dijeli mišljenje da je kaznena politika blaga u slučajevima odlazaka i povratka osoba sa stranih ratišta. On kaže da su zaprijećene relativno dobre kazne, ali je pitanje kaznene politike sudova zašto ne primjenjuju one kazne koje bi bile primjerene društvenoj prijetnji krivičnog djela za koje se određeno lice goni.