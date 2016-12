Novi politički sukobi oko Ustavnog suda

Može li BiH u čijim institucijama sjede i odlučuju stranci za sebe reći da je u potpunosti suverena država, jedno je od pitanja koje se postavlja nakon što su predstavnici HDZ-a i SNSD-a odlučili zajedno raditi na novom zakonu o Ustavnom sudu BiH, a što je izazvalo val negativnih kritika političkog Sarajeva.

U reakcijama bošnjačkih stranaka na najave predstavnika HDZ-a i SNSD-a ponovno se mogu pročitati standardne poruke o navodnom devastiranju institucija BiH, djelovanju protiv integriteta BiH kao i stvaranju temelja za disoluciju BiH. Ranijim prijedlogom pak koji je dobio načelnu podršku hrvatskih predstavnika predviđalo se, osim odlaska stranaca, i uvođenje novog načina glasovanja unutar Ustavnog suda BiH na način da je za svaku odluku potreban glas barem jednog suca iz svakog konstitutivnog naroda. Ovaj put, ostaje za vidjeti kakav će biti zajednički prijedlog SNSD-a i HDZ-a BiH, no svakako je za očekivati da će se raditi o sličnom rješenju srž kojeg je popunjavanje Ustavnog suda domaćim sucima uz izmjene sustava odlučivanja u toj instituciji.

Predsjednik RS-a Milorad Dodik govoreći o ovoj tematici kazao je kako će u BiH doći do zastoja na svim razinama ukoliko bošnjački politički predstavnici ne prihvate inicijativu SNSD-a i HDZ-a BiH o donošenju zakona o Ustavnom sudu BiH, koji predviđa da u toj instituciji više ne bude stranih sudaca.

– Mi ne smijemo dopustiti da tri stranca i dva Bošnjaka odlučuju o političkom statusu ovog naroda. Onda je besmisleno sve što smo uradili do sada, poručio je Dodik, kazavši i kako će bošnjački predstavnici dobiti prijedlog zakona. Također, u tom je kontekstu pozvao bošnjačke političare na dogovor napomenuvši kako će sami biti krivi za neuspjeh BiH ako to odbiju.

Došlo vrijeme da stranci odu

I ostale srpske političke stranke smatraju kako treba raditi na rješenju koje predviđa promjenu sastava Ustavnog suda i popunjavanje isključivo domaćim kadrovima. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica naveo je tako kako će komentirati prijedlog SNDS-a i HDZ-a kada ga vidi, ali je jasno naglasio kako je došlo vrijeme da strani suci odu ukoliko BiH želi da bude član EU.

– Sudeći po izjavama lidera SNSD-a i HDZ-a BiH Milorada Dodika i Dragana Čoviću, to će biti neki novi tekst zakona koji u ovom trenutku ne mogu komentirati. Ono što mogu kazati jeste da je došlo vrijeme da strani suci odu, poručio je Govedarica.

S druge strane pojasnio je i kako predlagači moraju znati da takav zakon u parlamentarnoj proceduri može biti podržan samo po daytonskom modalitetu, odnosno, ako ga Bošnjaci ne podrže teško će biti usvojen.

Sam Dodik jučer je pozvao SDS da se uključi u donošenje zakona o Ustavnom sudu BiH te je poručio kako je riječ o jednoj od ključnih stvari za položaj RS-a.

Nezainteresiranost SDS-a i zaključivanje po sustavu – neće Bošnjaci, nas ne vodi nigdje, kazao je Dodik za Srnu te je potvrdio kako pokušava da pridobije većinu i da bi bilo dobro kada bi i SDS sa svojim partnerima iz SDA pokušao razgovarati na tu temu.

Bošnjaci opet protiv

S druge pak strane iz redova bošnjačkih stranaka, a napose SDA stižu reakcije kako je pokušaj promjene na kojima inzistiraju SNSD i HDZ neprihvatljiv. SDA je tako poručio kako smatra neprihvatljivim i neće podržati donošenje bilo kakvog Zakona o Ustavnom sudu BiH kojim bi se mijenjale nadležnosti i sastav Ustavnog suda, a naročito prisutnost međunarodnih sudaca koje bira predsjednik Europskog suda za ljudska prava.

– Taj zakon bi bio neustavan, jer su nadležnosti i sastav Ustavnog suda ustavne kategorije koje se mogu mijenjati samo izmjenom Ustava BiH, navode iz SDA te dodaju kako je Ustavni sud BiH vitalni i neodvojivi dio ukupnog Daytonskog ustavnog aranžmana i predstavlja središnji stup pravnog poretka države koji osigurava zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH.

– Cilj onih političkih aktera čije djelovanje je usmjereno protiv ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH upravo i jeste slabljenje položaja, uloge i nadležnosti Ustavnog suda BiH, ističu te zaključuju kako bi se ovim narušila

cijela ustavna konstrukcija, doveo u pitanje mehanizam rješavanja sporova, a teritorijalni integritet BiH ostao nezaštićen.

Reagirao je i potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić koji je, između ostalog, naglasio kako se ovdje ne radi o podizanju kvaliteta rada Ustavnog suda BiH, već o svjesnom i dugoročnom devastiranju institucija države Bosne i Hercegovine i blokade BiH na putu ka Europi.

Prvi prijedlog

Prijedlog Zakona o Ustavnim sudu BiH kojima se predviđa okončanje mandata stranim sucima već se jednom našao u parlamentarnoj proceduri i to kao prijedlog stranaka iz RS-a koje su ga zajedno izradile nakon odluke Ustavnog suda BiH o danu RS-a. Prijedlog je predviđao da međunarodni suci trebaju otići iz Ustavnog suda i da se on popunjava i bira na način kao i do sada, ali da umjesto dva budu tri suca iz RS-a i umjesto četiri, šest sudaca iz Federacije. U tom slučaju Parlament Federacije birao bi šestoricu, a Narodna skupština RS-a trojicu. Kada je u pitanju način odlučivanja i donošenja odluka bilo je predviđeno da za svaku odluku mora glasovati barem jedan sudac iz svakog od tri konstitutivna naroda.