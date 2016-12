NOVE KARTE NA BALKANU: Hrvatski entitet pripojiti Hrvatskoj, Republiku Srpsku Srbiji

U posljednjoj fazi, ističe analitičar Foreign Affairsa, sporne teritorije bi se odcijepile od svojih originalnih država i spojile sa susjednim zemljama. Hrvatski entitet bi se spojio sa Hrvatskom, RS i sjeverno Kosovo sa Srbijom, Preševska dolina, zapadna Makedonija i većina Kosova sa Albanijom, a Crna Gora koja možda izgubi male djeliće teritorije mogla bi postati dio proširene Srbije.

Ugledni američki časopis Foreign Affairs objavio je analizu političke situacije na prostoru zemalja bivše Jugoslavije u kojoj su izneseni i prijedlozi iscrtavanja novih karata na Balkanu, a sve, kako se navodi, u cilju mira.

U tekstu se, između ostalog predlaže, raspad BiH, pripajanje dijelova BiH Hrvatskoj i Srbiji, te formiranje Velike Srbije, Hrvatske i Albanije.

Autor teksta je Timothy Less, bivši šef britanskog konzulata u Banja Luci, te direktor agencije “Nova Europa” koja se bavi procjenom političkog rizika u istočnoj Europi. Less je proveo deset godina radeći kao analitičar, diplomata i kreator politike u Ministarstvu vanjskih poslova Velike Britanije, a radio je i kao kao politički tajnik britanskog veleposlanstva u Skoplju.

Meka EU

Tako se u tekstu prestižnog časopisa Foreign Affairs navodi da u BiH, najslabijoj državi regiona, Srbi i Hrvati izazivaju postulate Dayjtonskog sporazuma. U Makedoiji Albanci žele federalizaciju zemlje. Na Kosovu Srbi traže povezivanje srpskih općina i njihovu autonomiju. U Srbiji Albanci iz Preševske doline traže manju zavisnost od Beograda. U Crnoj Gori Albanci također zagovaraju autonomiju, a Albanci na Kosovu i u Albaniji teže jedinstvenoj državi.

Less piše da se situacija može shvatiti kao bezrazložna buka oportunista, ali on smatra da je ignoriranje Balkana greška. Less piše da se Zapad mora opredijeliti – ili priznati zahtjeve separatista i time radikalno promijeniti svoju politiku, ili nastaviti pritisak očuvanja stanja i time riskirati novi sukob.

On navodi kako je zapad odlučio priznati nove države u okviru starih granica saveznih republika Jugoslavije misleći da će time izabrati soluciju koja umanjuje nacionalizam. Ipak, granice nisu odgovarale mnogim nacijama koje nisu željele ostati u državama “onih drugih”. Kada separacija nije uspjela, ostala je težnja autonomiji, a ona u nekim balkanskim državama danas stvara etničke tenzije.

Tenzije je nakon ratova kontrolirala jaka prisutnost SAD-a koju je u posljednjoj deceniji zamijenila mekša EU. EU je problemu pristupila kroz primanje članica pod svoje političko okrilje vjerujući da će proces pristupanja EU riješiti mnoge probleme.

Iako se činilo da će uspjeti, EU je ubrzo uvidjela da nacijama u državama “onih drugih” teritorija i sigurnost predstavljaju prioritet iznad fokusiranja na ekonomiju i prosperitet.

Rusija dodatno komplicira situaciju. Podržavajući nezadovoljne etničke grupe kao što su bosanski Srbi, ona sudjeluje u povećanju želje za separatizmom, a u Crnoj Gori potiče pobunu protiv proeuropske vlade. Turska njeguje odnose sa Bošnjacima i makedonskim muslimanima.

Less ocjenjuje da EU nije uspjela riješiti dvogodišnju krizu vlasti u Makedoniji, velike su poteškoće u medijatorskoj ulozi u pregovorima Prištine i Beograda, a najopasniji problem leži u Republici Srpskoj, odnosno dopuštanju referenduma o odluci Ustavnog suda BiH o ukidanju praznika koji diskriminira nesrbe u tom entitetu.

Stvarnost i rješenja

Šta će se desiti sutra, to je podložno spekulacijama. Etničke grupe mogu imati neku vrstu funkcionalne nezavisnosti čekajući pravi trenutak za potpuno odcjepljenje. Ukoliko se problem ne prepozna, situacija bi mogla kulminirati novim sukobom jer većinski narodi neće dozvoliti raspad svojih matičnih država.

Predstavnici većinskih naroda pozivaju predstavnike EU da budu strožiji prema separatistima kao što je Washington radio u prošlosti. To bi možda bilo moguće kada bi Europa htjela da se do kraja uplete u balkanske probleme, ali nitko u Bruxellesu ne želi nove misije, a kažnjavanje bosanskih Srba samo će otjerati tu etničku grupu u naručje Moskve.

Ono što preostaje, piše Less, jeste da Zapad odustane od idealizma i prepusti se pragmatizmu. To znači da EU i SAD moraju prepoznati da je 20-godišnji plan propao i da, ukoliko zaista žele sačuvati mir na Balkanu, pristupe crtanju novih granica koje bi zadovoljile osnovne potrebe svih etničkih zajednica.

Za taj proces potreban je Washington jer je Europa podijeljena. SAD bi kratkoročno trebalo da podrže fragmentaciju država, npr. poslušati želju Albanaca za federalizaciju Makedonije i želju bosanskih Hrvata za treći entitet u BiH.

Dugoročno, Washington bi trebao dopustiti povezivanje tih autonomnih regija sa susjedima kroz kreiranje nekih zajedničkih tijela dok u isto vrijeme ostaju dio originalnih država.

U posljednjoj fazi, ističe analitičar Foreign Affairsa, sporne teritorije bi se odcijepile od svojih originalnih država i spojile sa susjednim zemljama. Hrvatski entitet bi se spojio sa Hrvatskom, RS i sjeverno Kosovo sa Srbijom, Preševska dolina, zapadna Makedonija i većina Kosova sa Albanijom, a Crna Gora koja možda izgubi male djeliće teritorije mogla bi postati dio proširene Srbije.

Less piše da će proces biti lakši nego što se na prvi pogled čini, izuzevši Bošnjake i Makedonce koji će se morati odreći teritorija svojih država bez kompenzacije.

EU i SAD će potom, u partnerstvu sa Rusijom i Turskom, morati značajno investirati u države sa novim granicama kako bi kreirali prosperitet. Posebna pažnja morat će se pokloniti novoj Albaniji, Srbiji i Hrvatskoj kako bi se povećala njihova sigurnost, uključujući pomoć Amerike u čuvanju njihovih granica.

Proces kontroliranog prekrajanja država prihvatljiviji je od prekrajanja kao rezultata nekontroliranog novog sukoba koji može izbiti kao rezultat trenutnih tenzija, zaključuje Foreign Affairs.

Nerealno

Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić je za N1 prokomentirao navedeni članak kazavši da najviše voli čitati članke ljudi koji žive daleko i pojma nemaju o ovom prostoru. ”Šta bih ja volio? Možda ima nekih elemenata zajedništva. Šta je realno? Znam da to potpuno nije realno”, rekao je Ivanić.

Analizu je za N1 prokomentirao i veleposlanik Republike Srbije u BiH Stanimir Vukićević kazavši da nam nisu potrebne lekcije sa strane o podjelama.

”Nemojte da nas oni dijele. Mi ćemo se dijeliti ako se mi budemo htjeli dijeliti. Mi ćemo mi određivati našu sudbinu ako mi hoćemo da bude takva sudbina. Ne treba nama niko dijeliti lekcije i savjete. Mi imamo probleme, ne treba bježati od toga. Možda to nije zlonamjerno od autora, ali to rješavanje problema mora uključiti sve nas, ljude koji vode zemlje. Ne može to tek tako. To možda za nekoga jeste rješenje, ali to je rješenje o kojem mi trebamo odlučiti”, prokomentirao je Vukićević

