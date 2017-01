Novalić: Dok sam ja u mandatu, Telecom neće biti prodan

SARAJEVO – Govoreći tijekom intervjua za TV1 o dilemi ide li se u privatizaciju BH Telecoma, kako tvrde oporba i dio medija, pozivajući se na navodni izvještaj Vlade FBiH o stanju u kompaniji, federalni premijer Fadil Novalić ustvrdio je da se radi o falsificiranom dokumentu u kojem se govori o prodaju BH Telecoma.

“Iznenađen sam kako podmetanje nema granica. BH Telecom i HT Eronet su dobre tvrtke u vlasništvu FBiH. Imaju dobre promete i profite i nismo nezadovoljni. Tržište je postalo konkurentno i mi kao vlasnik angažiramo svjetske eksperte da naprave analizu u oba telekoma i da nam predlože što dalje raditi kako bi oba telekoma poslovala bolje i donosila veći profit. Dok sam ja u mandatu, neće Telecom biti prodan“, kategoričan je federalni premijer.

Problemi s mirovinama

Govoreći o značaju Zakona o MIO/PIO za sustav mirovinskog osiguranja, Novalić je ocijenio da je problem MIO/PIO najveći u društvu.

“Kada sam dobio realne podatke o stanju, o visini deficita, shvatio sam da je Zavod pred kolapsom, što bi za posljedicu imalo neisplaćivanje mirovina. Kako se radi o 400.000 ljudi, to predstavlja najveći i postaje i osobni problem. Krivnju za slom mirovinskog sustava koji se mogao dogoditi moglo se tražiti u prošlosti, uredbama, zakonima…koji su deformirali sustav, ali krivnja bi pala na mene i moju Vladu. Narod ne može tražiti uzroke u prošlosti, već traži da probleme riješe oni koji Vladu vode sada. Skupio sam međunarodne i domaće stručnjake da počnemo rješavati problem. Umirovljenici su bili najkonstruktivniji dio i zajedno smo kreirali moderan zakon koji, nažalost, nije usvojen zbog prekida rada Parlamenta. Stvorili smo moderan zakon koji će u narednih 20 do 30 godina stvoriti stabilan sustav. Drago mi je da buduće Vlade neće naslijediti ovaj problem. Zakon će donijeti pošten bodovni sustav, koji će izjednačiti realno prava ljudi“, rekao je Novalić iznijevši podatak da Zavod MIO/PIO ima deficit od 215 milijuna KM.

Kratkoročnim mjerama se, kako je dodao, omogućilo da ne kasne mirovine i da deficit ne raste, ali i ukazao da novi zakon treba dati rezultat u budućnosti.

U osvrtu na ovogodišnji proračun FBiH, koji iznosi oko dvije milijarde i 700 milijuna KM, premijer je naveo da su milijardu i 300 dugovi, a oko 900 milijuna socijala. 220 milijuna su troškovi plaća i 135 milijuna ide u razvoj.

“Proračun je i restriktivan i razvojni, ali je prije svega socijalni. Razvojni faktor ne leži samo u proračunu. U BiH, dominantno u FBiH, oko 70%, privatni sektor investira pet milijardi. Sve je to razvojno, ali i ovo što radimo, imamo neke inovacije u razvojnim komponentama. Financiramo zapošljavanje, namjensku industriju, poljoprivredu, izbjeglice… Dominantno radimo na razvoju radnih mjesta, možemo reći da je to razvojna komponenta“, rekao je Novalić te ustvrdio da se brojkama o novouposlenima manipulira.

“Broj zaposlenih u FBiH mjere dvije institucije i otuda dolaze dva podatka. Pravi broj zaposlenih mjeri Porezna uprava, koja ima obrasce prijave svakog uposlenog, od obrtnika, pa do državne službe. Taj broj je 504.000 i povećan je za 20.700 u našem mandatu. To je najveći broj zaposlenih u zadnjih deset godina. Zbunjuje podatak Agencije za statistiku FBiH koji kaže da je 461.000. Po tome smo zaposlili novih 16 hiljada. Postoji razlika koja zbunjuje, ali statistika ima različite metode, jer mjeri sva poduzeća koja imaju više od 10 uposlenih, jer su dužna predati statističke obrasce. Ovi drugi nisu. Zato se ta dva broja razlikuju“, obrazlaže on.

Zakon o radu

Na pitanje što donose izmjene Zakona o radu, premijer je kazao da su, nakon prošlogodišnjeg usvajanja Zakona o radu, već uočene neke deformacije, ne u Zakonu, već u društvu, da postoji izražen problem i nezadovoljstvo javnosti metodom zapošljavanja.

“Mi imamo kroz Agenciju za državnu službu riješen taj problem, dakle putem javnog oglasa. No, veoma veliki broj se, a moram priznati da to ni sam nisam znao, izvanproračunskih korisnika, institucija koje su također federalne, od Mirovinskog fonda, Agencije za bankarstvo, do javnih poduzeća, ne ponaša niti ih zakon goni da se to radi natječajnom procedurom. Oni, sukladno zakonu i svojim pravilnicima, imaju pravo zapošljavati i bez natječaja. Stoga sam na zadnjem prošlogodišnjem sastanku Ekonomsko-socijalnog vijeća predložio amandman koji zahtijeva da se u svim institucijama koje imaju prefiks javne ili koje imaju dominantno javno vlasništvo, mora ići na proceduru javnog natječaja, što otvara vrata da svi imaju jednaku šansu da se prijave i da svi imaju jednaku šansu nadzirati i kontrolirati proces“, kaže on.

Na novinarsku opasku da je taj njegov potez posljedica nedavnih zbivanja u svezi zapošljavanja njegove kćeri u Financijsko-informatičkoj agenciji, premijer je rekao da je na tom slučaju i otkrio da postoji ta društvena deformacija u zapošljavanju te je posljedica toga i predloženi amandman.