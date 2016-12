NOVA RASPODJELA FOTELJA: Trguje se MUP-om, obrazovanjem, upravnim odborima

Na sastanku koji je održan u srijedu, premijer HNŽ-a Nevenko Herceg ponudio je SDA-u rekonstrukciju Vlade predloživši da SDA dobije i ministra MUP-a i komesara, a da HDZ-u ustupi ministarstvo obrazovanja na čijem čelu je SDA-ov Rašid Hadžović.

HDZ BiH i SDA u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (HNŽ) imaju niz neriješenih koalicionih problema koji opterećuju i rad Vlade HNŽ-a, ali i funkcioniranje brojnih institucija u županiji.

Jedan od najvećih su imenovanja oko kojih ni godinu dana nakon formiranja vlasti nema dogovora.

O njima se razgovaralo i u proteklom tjednu na sastanku HDZ-a i SDA koji čine vlast u ovoj županiji, nakon što na Vladi HNŽ-a nije prošlo imenovanje Rade Bošnjaka za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) HNŽ-a. Imenovanje Bošnjaka blokirali su ministri SDA, jer je ova stranka zauzela stav da ne može proći nijedno imenovanje dok se ne potpiše aneks na sporazum o formiranju vlasti, a koji će definirati sva imenovanja.

Sastanak

Problem svih problema između HDZ-a i SDA u HNŽ-u je komesar MUP-a HNŽ-a. Bošnjaci tvrde da je sadašnji komesar Ilija Lasić imenovan nezakonito, a cijeli slučaj je dobio i sudski epilog. SDA se poziva na stranački dogovor iz 2008. kada su ove dvije stranke usuglasile da ministar MUP-a i komesar ne mogu biti iz istog naroda. Na čelu MUP-a je sada HDZ-ov Slađan Bevanda. Za SDA je sporan i direktor ZZO-a HNŽ-a, ali i još nekoliko funkcija.

Na sastanku koji je održan u srijedu, premijer HNŽ-a Nevenko Herceg ponudio je SDA-u rekonstrukciju Vlade predloživši da SDA dobije i ministra MUP-a i komesara, a da HDZ-u ustupi ministarstvo obrazovanja na čijem čelu je SDA-ov Rašid Hadžović.

Radi li se o svojevrsnom testiranju ili ozbiljnoj namjeri nismo uspjeli pitati premijera Hercega, jer se jučer nije javljao na mobitel. Kako neslužbeno saznajemo ovo za sada nije zvaničan stav HDZ-a BiH.

Da se u stranačkim kuloarima izvjesno vrijeme razgovara i pregovara o trgovini koja bi možda mogla ići i u ovom smjeru, govori i informacija koja je prije desetak dana procurila iz SDA da bi ministar Hadžović mogao biti smijenjen. No tada se smjena nije vazala uz rekonstrukciju Vlade, već se špekulisalo o odnosima unutar SDA.

Predsjednik SDA Hercegovačko-neretvanske županije Edin Mušić potvrdio je informaciju o tome da je Herceg iznio ovaj prijedlog, ali ističe da to nitko na sastanku nije uzeo za ozbiljno.

”Mi smo taj prijedlog više smatrali kao šalu. Naš stav je poznat i on se ne mijenja. SDA traži smjenu komesara, a ne ministra MUP-a. Inzistiramo da komesar ne može biti Hrvat, ako je to ministar. Nema ni govora o tome da bi SDA odustala od ministarstva obrazovanja, niti ima govora o rekonstrukciji Vlade HNŽ-a”, naglasio je Mušić.

On podsjeća kako su HDZ BiH i SDA još 2008. dogovorili da ministar MUP-a i komesar ne mogu biti iz istog naroda i kaže da ne odustaju od tog principa.

Mušić kaže kako nije postignut dogovor oko aneksa dogovora, ali da je dogovoreno da se urade određeni pomaci u ustanovama i zavodima u županiji. Nije želio otkriti detalje dogovora, jer kaže, nije siguran hoće li biti implementiran.

Prepiske

Kako saznajemo iz izvora bliskih ovim strankama u srijedu navodno dogovoreno da se krene sa popunjavanje upravnih odbora u institucijama gdje je tim tijelima istekao mandat i da se dostave prijedlozi za privremena imenovanja. No po kojem modelu će se popuniti ostaje da se vidi.

Što se tiče aneksa sporazuma, prepiska između HDZ-a i SDA traje već duže vrijeme. I jedni i drugi odbijaju prijedlog druge strane i nude svoja rješenja.

Prijedlog HDZ-a otprilike se bazirao na tome da se zadrži sadašnje stanje kada je u pitanju raspodjela između HDZ-a i SDA. SDA-u to ne odgovara, jer su nezadovoljni sadašnjim stanjem u kojem HDZ drži većinu važnih institucija, pa su predlagali da se kao u Srednjoboasnkoj županiji uvedu i funkcije zamjenika direktora u institucijama. Kada je to HDZ odbio, SDA je predlagao model da npr. tamo gdje je direktor Hrvat većinu u Upravnom odboru imaju Bošnjaci i obratno, no HDZ nije ni ti prihvatio.

Piše: Sanja Bjelica Šagovnović, sanja.bjelica@dnevni-list.ba