Nova radna mjesta i gospodarski rast svih regija zahvaljujući sredstvima EU-a

Iskustva Hrvatske na europskom putu, a posebice u kontekstu korištenja pretpristupnih fondova, a nakon punopravnog članstva i strukturnih fondova mogla bi biti veoma korisna i za nastavak europskih integracija Bosne i Hercegovine.

Također, značajno je i pitanje prekogranične suradnje dvije zemlje kroz IPA Prekogranični program koji je do sada rezultirao s nekoliko značajnih projekata koji su donijeli korist lokalnim zajednicama u BiH, ali i državi u cjelini uz brojne potencijale za nastavak suradnje u godinama koje slijede.

Iz hrvatskog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za Dnevni list su iznijeli pokazatelje i rezultate dosadašnjeg korištenja europskih fondova, a pritom je posebno značajan dio koji govori o učinkovitosti povlačenja sredstava iz IPA fondova. Tako je Hrvatskoj iz pretpristupnog programa IPA za komponente I, II i V te iz Prijelaznog instrumenta na raspolaganju bilo ukupno 420,33 milijuna eura. Do početka prosinca ove godine ugovoreno je 381 milijun eura, što je 90,55 posto dodijeljenih sredstava.

-Kako za jedan program ugovaranje još uvijek traje (za IPA komponentu I za 2013. godinu do 14.1.2017.), taj iznos još malo će porasti. Do 1.12.2016. plaćeno je 303 milijuna eura što je 84,31 posto ugovorenih sredstava. Kao što same brojke govore, Hrvatska je ova sredstva jako dobro iskoristila i usmjerila ih na projekte iz područja poljoprivrede, turizma, obrazovanja, prometa i zaštite okoliša, zatim na razvoj poduzetništva, jačanje administracije, projekte socijalnog uključivanja i brojne druge kroz koje su osigurana nova radna mjesta i gospodarski rast svih regija u Hrvatskoj, naglasili su iz Ministarstva.

Novac iz proračuna EU

S druge pak strane nakon što je Hrvatska postala punopravna članica Europske unije otvorile su se mogućnosti korištenja mnogo većeg iznosa sredstava kroz proračun Europske unije. Tako veoma pohvalno zvuči podatak da je Hrvatska ove godine dobila oko 6,3 milijarde kuna iz proračuna Europske unije (oko milijardu i pol maraka), a

a uplatila je oko 3,3 milijarde kuna (oko 825 milijuna maraka), što znači da su ove godine prvi puta u ovako velikom neto plusu.

-Hrvatska je prema posljednjim podacima u 2016. isplatila oko 9 milijardi kuna (oko 2 milijarde i 200 milijuna maraka) za EU projekte koji su se provodili ili se još uvijek provode na području Republike Hrvatske, a ako se govori o razdoblju od 2013., do danas je isplaćeno gotovo 19 milijardi kuna (oko 4 milijarde i 750 milijuna maraka) za EU projekte.

Prekogranična suradnja

Kada govorimo o suradnji BiH i Hrvatske u okviru prekograničnih programa tu je već napravljen stanoviti napredak, a za očekivati je kako će se u budućnosti raditi i na novim projektima. Iz Ministarstva su nam potvrdili kako su kroz IPA Prekogranični program između Hrvatske i Bosne i Hercegovine uspješno objavljena tri poziva za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu kojih su ugovorena 44 projekta. Od nekih značajnijih primjera treba izdvojiti projekt „Sustainable use of water resources in Imotsko-Bekijsko field (IM-BE Field)“ ukupne vrijednosti oko 690.000,00 eura, kojim se nastojalo unaprijediti i poticati prekogranična suradnja i kapaciteti za planiranje održivog korištenja vodnih resursa kroz stvaranje čvrstih temelja za budući integrirani pristupa za ulaganja u navodnjavanje i odvodnju zajedničkih vodnih resursa. Također, tu je projekt „North-West BH-Inland Croatia cooperation for joint tourism destination: “Grain Trade Route, Kupa-Sava” ukupne vrijednosti oko 655.000,00 eura, kojim se nastojalo razviti i promovirati regiju srednje Save kao jedinstvenu prekograničnu turističku destinaciju Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Iz Ministarstva izdvajaju i projekt „Lake to Lake Green Tourism – Lake 2 Lake“ ukupne vrijednosti oko 700.000,00 eura, kojim je povećana konkurentnost prekogranične turističke ponude koristeći komplementarne prirodne atrakcije na ciljnom području. No na tomu se neće stati pa je tako bitno za istaknuti značaj trilateralnog Programa prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Novost ovog programa u odnosu na prethodno programsko razdoblje je činjenica da je nastao spajanjem dvaju bilateralnih programa prekogranične suradnje iz prethodnog razdoblja, Hrvatska –BiH i Hrvatska – Crna Gora. Kroz program će se za financiranje odabirati projekti koji pripadaju jednom od sljedećih tematskih prioriteta: javno zdravstvo i socijalna skrb, zaštita okoliša i bioraznolikosti, poboljšanje sustava upravljanja rizicima i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti, razvoj turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine, konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja.

Jačati koordinaciju je preduvjet

Iskustva Hrvatske svakako će biti važna daljnjim naporima BiH u pogledu korištenja europskih pretpristupnih fondova, a u tom kontekstu iz Ministarstva su pojasnili kako unatoč posebnostima svake države u pristupu europskim fondovima, postoje neki preduvjeti koje svi moraju zadovoljiti ukoliko žele biti uspješni u korištenju sredstava iz EU-a.

-Među najvažnijima su partnerski pristup i dobra suradnja s regionalnom i lokalnom razinom, kako bi svi ključni sudionici sustava upravljanja EU fondovima znali što se događa „na terenu“ i u kojem smjeru Sustav treba razvijati ili prilagođavati. Potrebno je ojačati administrativne kapacitete te na vrijeme informirati i educirati zaposlenike svih tijela koja će sudjelovati u Sustavu, ali isto tako informirati i potencijalne korisnike kako bi bili spremni prijaviti svoje projektne ideje kada krene objava natječaja, naglasili su te posebice ukazali na nužnu učinkovitu koordinaciju bez koje će teško biti ostvariti dobre rezultate. Naime, korištenje pretpristupnih fondova treba iskoristiti i kao dobru pripremu za iduće financijsko razdoblje u kojem će na raspolaganju biti puno više sredstava. Zato je izuzetno bitno ojačati koordinaciju, surađivati na svim razinama i uspostaviti kvalitetan i pristupačan Sustav kako bi ostvarili visoku razinu iskorištenosti sredstava fondova Europske unije.

Dnevni list