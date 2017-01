Nije lako biti zanatlija u današnje vrijeme

Zanatlije ističu kako se jedino iz ljubavi još uvijek se bave starijim zanatima, a i njih je jako malo

Proces industrijalizacije doveo je do izumiranja većine zanata kojima su se nekad ponosile bh. čaršije. Tako su stoljećima održavani i prenošeni s generacije na generaciju, stari zanati u ovoj zemlji, gotovo iščezli. O tome danas svjedoče mnoge zaboravljene prazne radnje u gradu na Neretvi, gdje je sve manje zanatlija i onih koji uistinu znaju raditi svoj posao. Danas su to većinom police pune stare, prašnjave i zaboravljene obuće, a ruke i ne baš pune posla kao nekada. Najvišu krivicu zbog toga snosi modernizacija i mašinska proizvodnja.

Ljubav prema poslu

Zanatlije ističu kako se jedino iz ljubavi još uvijek se bave starijim zanatima, a i njih je jako malo. Jedan od takvih je i Smajo Mahinić, koji već duži niz godina, u skučenom prostoru, svega nekoliko četvornih metara, svakodnevno provodi u radnji baveći se popravkom obuće.

U razgovoru za Dnevni list, ispričao nam je kako svoj posao obavlja iz ljubavi, ali i da od ovog zanata velike koristi nema. Malo ih je takvih, jer se više ne isplati gajiti tradiciju koja mnogima malo znači. Sve je manje posla, no, on u svemu nalazi nešto pozitivno i vrijedno truda.

“Obućarstvo je u mojoj obitelji tradicija. Nisam se školovao za zanat, ali uz svog oca sam učio prve korake u ovom zanatu i to već od svoje 5. godine. Tijekom rata, svoju obitelj sam izdržavao popravljajući cipele. Tada je to bio dobar posao, što danas nije slučaj. Danas se od ovog zanata jedva preživljava. Teško je u današnje vrijeme biti privatnik, iako mnogi misle suprotno. Potrebno je zaista puno materijala, nije to samo ljepilo, kako većina smatra. Slabo ko razumije da je puno novca potrebno ulagati u ovaj posao, ako želite kvalitetno raditi, naravno”, kazao je Mahinić.

Nedovoljno posla

Njegovi radni dani su nezamislivi bez hrpe alata, singerice i mašine za brušenje. No, za budućnost ovog posla Mahinić je pomalo zabrinut. Usprkos kvaliteti njegovog rada, na tržištu kaže sve manje može biti konkurentan jeftinoj obući koja se u većini slučajeva ili ne može popraviti ili se ne isplati popravljati.

“Nekada se obuća naručivala i pravila kod obućara, a danas su to najčešće manje popravke. Sad je sve za 5 KM, ako opravka ode preko 10 KM, ne isplati se popravljati. Prije se cipela pravila na novo, gdje je bilo i materijala i svega. Danas su rijetki oni koji traže usluge obućara”, istaknuo je Mahinić.

Činjenica je da ovaj zanat u Mostaru i Hercegovini slabo prisutan, no bez obzira što su potrebe građana za njegovim uslugama sve slabije, Mahinić se ovim poslom planira baviti sve dok bude mogao raditi.

Obzirom i na manjak kadra za zanimanje starih zanata, komentar no to smo potražili i od građana, a jedan od njih je Mirsad Redžić, koji nam je kazao kako postoji nedovoljan broj smjerova u sustavu obrazovanja, a samim tim manja je i zainteresiranost učenika.

“Problem je što naš obrazovni sustav ne vodi računa o tome. Odumiru zanati na Baščaršiji, a kamoli ovdje, jer niko to ne radi projektirano. Studenti se ne stimuliraju”, kazao je Redžić.

Piše: Džemila Ovčina, mostar@dnevni-list.ba