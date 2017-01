MMF: Neispunjavanje obaveza prolongira drugu tranšu

BANJALUKA – Kašnjenje vlasti u BiH u ispunjavanju definiranih mjera prolongirat će isplatu druge tranše iz proširenog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, izjavio je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisco Parodi. On je naveo kako druga tranša treba da iznosi oko 155 milijuna maraka, te kako po uhodanom ključu dvije trećine novca pripadaju Federaciji, a jedna trećina Republici Srpskoj.

On je za “Glas Srpske” rekao da će MMF preporučiti zaključenje prvog pregleda u vezi sa proširenim aranžmanom onda kada vlasti realiziraju niz mjera koje su dogovorene u studenom prošle godine. Iako nema roka za zaključenje prvog pregleda, Parodi navodi kako je u interesu vlasti BiH da to bude učinjeno što prije, jer kašnjenje u primjeni mjera dovodi do prolongiranja u isplati druge tranše.

Prema njegovim riječima, vlasti su se obavezale na primjenu kredibilnog seta mjera koje ne samo da će rezultirati puštanjem druge tranše, već će biti i od koristi za BiH i pomoći povećanju privrednog rasta i stvaranju radnih mjesta. Podsjeća kako su na listi zadataka i smanjenje javne potrošnje, kontrola zapošljavanja, povećanje trošarina na naftne proizvode uključujući tečni naftni plin i biogorivo za 15 feninga po litru.

Parodi je naveo i kako vlasti u FBiH trebaju potpisati ugovore sa međunarodnim savjetnicima za provođenje operativne i financijske dubinske analize za “BH Telekom” i “HT Mostar” s ciljem njihove rekonstrukcije ili prodaje dionica. On je istakao kako je RS usvojila izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit koji je usuglašen sa zakonom FBiH, te je zadovoljan što je Narodna skupština već donijela novi Zakon o bankama i izmjene i dopune Zakona o Agenciji za bankarstvo RS-a, dodavši da očekuje kako će i parlamenti BiH i FBiH u narednim tjednima usvojiti pravna akta koja se na njih odnose.