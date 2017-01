Misteriozni nestanak Dragana Čovića

Dragan Čović na nekoliko dana nestao je s bosanskohercegovačke političke scene, javlja N1.

Dok su uglavnom svi domaći zvaničnici na ovaj ili onaj način komentirali uvođenje sankcija predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, svi, ali ne i prvi čovjek Hrvatske demokratske zajednice u našoj zemlji. Iako smo u više navrata pokušali stupiti u kontakt sa članom Predsjedništva BiH i dobiti Čovićev komentar na uvođenje sankcija Dodiku, nismo uspjeli.

Ništa novo, reći će neki. Čović je i ranije u sličnim (ne)prilikama mudro šutio i čekao pravu priliku za reakciju. Tako će, kako je u razgovoru za N1 najavio, analitičar i univerzitetski profesor Slavo Kukić, biti i sada. Čović, prema njegovom mišljenju, čeka reakciju Evrope na osnovu koje će formirati svoj stav.

”Dragan Čović je puno pametniji od Milorada Dodika i u tome je čitava filozofija. On se, što bi narod rekao, ne bode kad zna da će izgubiti i sada naprosto iščekuje kako će reagirati Zapad na ovaj američki poticaj, šta će se događati sa zemljama Evropske unije i može li to dalje eskalirati. Naravno, ostane li to na ovoj inicijativi, on će se za 15-20 dana oglasiti, ne ostane li – on će otkačiti Dodika kao što je sve dosad otkačio”, ispričao je Kukić za N1.

Čeka se rasplet

Kako je za N1 kazao novinar i kolumnista Ahmed Burić, postoje stanovite razlike između onog što Čović intinmno priželjkuje i onoga što mu u datom momentu donosi političku korist.

”Čović je shvatio da je odlazak za Dodikom nestanak Hrvata iz Bosne i Hercegovine, ali on to ne bi shvatio zato što je pametan već zato što zna da je put s Dodikom – put u propast. Jedina šansa da Čović politički preživi je ostanak u dijelu nomenklature u kojoj je Dodik. Međutim, ako će Amerikanci zalediti Dodika, njemu je jedini izlaz da se priključi takozvanom evropskom putu, a on intimno slijedi politiku Mate Bobana koja se reflektirala u dogovoru s Radovanom Karadžićem u Grazu”, kazao je Ahmed Burić u razgovoru za N1.

Prema mišljenju političkog analitičara Almira Terzića, HDZ čeka rasplet kako bi se priklonio onome ko iz ove krize izađe jači.

”Ćutanje HDZ-a BiH nije ništa novo. Uvijek kada se pojavi utjecaj “s vama” HDZ BiH mudro šuti i čeka konačan rasplet. Dakle, HDZ BiH ne želi da se na bilo koji način zamjeri Miloradu Dodiku, odnosno SNSD-u kao jednom od najboljih i najčvrščih političkih partnera oličenom i time da je HDZ BiH jedina partija iz FBIH koja aktivno učestvuje u vlasti u RS-u, ali ni SAD-u. HDZ BiH čeka rasplet i priklonit će se, kako bi se to reklo, oneme ko u ovom slučaju izađe jači. HDZ BiH koji zagovara, bar deklarativno politiku evropskih i euroatlanskih integracija BiH, u ovom trenutku ne može i neće javno pružiti podršku Dodiku. Čekat će rasplet”, rekao je Terzić za N1.

Oni s nešto dužim sjećanjem nisu zaboravili Čovićeve prognoze ishoda neustavnog referenduma u entitetu Republika Srpska. Lidera HDZ-a tada je kazao da nakon referenduma ”ne očekuje nikakve sankcije” i da će se život vratiti u normalu. Sankcije, su podsjećamo, uvedene.

Veliko prijateljstvo

Dodik i Čović su, prema njihovim izjavama i priznanjima, veliki prijatelji.

“Na brojnim primjerima i susretima izgradio sam prijateljstvo s Draganom Čovićem, ja se tog prijateljstva ne odričem”, kazao je u augustu u intervjuu za “Večernji list” Milorad Dodik.

“Ovdje sam na poziv svog prijatelja, predsjednika RS-a Milorad Dodika, da na neki način budemo dio ovog slavlja“, kazao je Čović jedne prilike dok je boravio u Banjaluci.

Dakle, prema mišljenjima političkih analitičara i dobro obaviještenih izvora iz političkih krugova, Čović će sačekati reakciju predstavnika Europske unije, pa će se tek onda oglasiti. Mudro i taktično.

