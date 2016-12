MARINO MARIĆ: ‘Živnuo’ sam u zadnje vrijeme, a imam dobar osjećaj i za sljedeće SP

Zadnjih mjesec dana se osjećam odlično, vratio sam se i živnuo, a imam dobar osjećaj i za sljedeće Svjetsko prvenstvo u Francuskoj, poručio je Marino Marić

Iako je u rukometnoj kremi još od juniorskih dana (osvojio je zlato s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 2008. godine) kroz niz kvalitetnih klubova, pa i kao član A reprezentacije Hrvatske na EP-u 2012. u Srbiji i SP-u 2013. godine u Španjolskoj, Mostarac Marino Marić je procvat svoje karijere doživio upravo u tekućoj godini.

Član All Star tima Bundeslige

Naravno začetak uspjeha se veže i za prethodnu jesen 2015. godine, ali je sva krema pobrana u zimu i proljeće ove godine kad je s Hrvatskom osvojio broncu na Euru u Poljskoj, a sa svojim Melsungenom ostvario najveći klupski uspjeh u povijesti osvajanjem 4. mjesta u Bundesligi, danas daleko najjačem rukometnom natjecanju na planeti.

– Prvi dio godine je stvarno bio super, bio sam dio spektakularnog turnira u Poljskoj, potom s Melsungenom odigrao odličnu sezonu. Vrlo vrijedno priznanje mi je bilo što sam ušao u All Star tim Bundeslige po izboru trenera. Utakmica se igrala u Nurnbergu (u veljači), to je ovdje vrlo cijenjen i popularan događaj, kao što je i Bundesliga cjenjenije natjecanje čak i od Lige prvaka. Kad uđeš u taj tim znaš za što se toliko trudiš, treniraš i boriš. To mi je veliki motiv za dalje, priča Marić.

Ozljeda mu oduzela Olimpijadu

Ove sezone ipak nije sve išlo prema očekivanjima i u drugom dijelu godine je premoreno tijelo na sva iscrpljivanja i pretrpani program jednog rukometnog profesionalca odgovorilo – ozljedom. Pukla je peta metatarzalna kost, odnosno mali prst u nozi. Cijena je bila velika: izostanak s Olimpijade u Rio de Janeiru i četiri mjeseca stanke.

– To se najčešće događa zbog preopterećenosti. Očekivao sam stanku od 4 do 6 tjedana, ali je kod ove ozljede sve individualno, pa se kod mene dogodilo da ipak moram odmoriti 4 mjeseca. Praktički nemamo nikako stanke i tijelo je naplatilo umor. Bilo je to teško razdoblje, osjećao sam se nemoćno jer ne možeš ništa učiniti osim čekati i probati biti strpljiv, kaže Marić koji se ipak u završnici godine uspio vratiti u formu:

– Bio sam van terena od kraja svibnja do sredine rujna. Zadnjih mjesec dana se osjećam odlično, vratio sam se i živnuo, a imam dobar osjećaj i za sljedeće Svjetsko prvenstvo u Francuskoj.

Nitko ne može reći da je bolji

Tamo će Hrvatska natjecanje započeti iz skupine C s Njemačkom, Bjelorusijom, Mađarskom, Čileom i Saudijskom Arabijom.

– Okupljamo se već 1. siječnja, izgeda da bi u budućnosti mogli i novu godinu zajedno dočekivati, našalio se Marić pa dodao:

– Mislim da je sad Bjelorusija teži protivnik nego Mađarska koja pomlađuje momčad. Dobra stvar je što otvaramo prvenstvo sa Saudijskom Arabijom. Neće biti lako ni s njima, ali je ipak lakše nego da krenemo s Bjelorusima.

Kao ukupni cilj ističe da Kauboji ponovno imaju pravo juriti medalju.

– Imamo dobre igrače iako nam nekoliko važnih nedostaje zbog ozljede (Kopljar, Slišković…), a Duvnjak se muči s koljenom. Ali nitko ne može reći da je bolji od nas, svi smo tu negdje. Nadam se i pozitivnoj atmosferi jer je percepcija ljudi kod nas uvijek malo čudna kad su u pitanju naši rezultati, zaključio je Marino Marić.

Hoćemo li lijepo i pošteno ili na rezultat?

Na SP-u je drukčiji sustav natjecanja spram EP-a pa se poslije skupina igra nokaut faza (osmina, četvrtfinale…).

– Mene je malo strah četvrtfinalne utakmice jer tu možeš dobiti najtežeg protivnika, a tad pada odluka hoćeš li se boriti za medalju. Tu je puno kalkulacija i mislim da mi moramo odmah odrediti što je cilj: hoćemo li kao dosad igrati lijepo i pošteno pa što bude, ili idemo na rezultat. Ipak o tome će struka voditi brigu. Tu dosta znači i faktor sreće, ali zato moramo nastojati osvojiti 1. mjesto u skupini jer bi onda kasnije trebalo biti lakše.

Melsungen je krenuo loše

Za Melsungen sezona u Bundesligi nije na razini prošle, trenutačno su 11. tim sa skorom od 7 pobjeda i 10 poraza.

– Vrlo loše smo krenuli u prvenstvo, nismo smjeli izgubiti neke od tih utakmica. Sad je bolje, ali smo stalno u nekakvom kontra ritmu. Nikako da uđemo u seriju pobjeda, jednu dobijemo, pa drugu izgubimo. Klub ima veće ambicije i očekujemo da ćemo krenuti naprijed.

Izvući sezonu preko Kupa EHF

Melsungen je prošle sezone ostvario najveći klupski uspjeh u povijesti, ali se ipak nije uspio plasirati u Ligu prvaka koja im je izmakla za jednu poziciju (pripala je velikom Kielu). Ipak, to je značilo sudjelovanje u Kupu EHF. Pošto su prošli riječki Zamet slijedi im igranje u skupini C zajedno s Helvetiom (Španjolska), Benficom (Portugal) i Cocksom (Finska).

– Mi smo klub bez velike tradicije i Kup EHF je veliko natjecanje za nas. Tu polažemo dosta nada da bi mogli izvući sezonu. Ali neće biti lako jer su protivnici kvalitetni i neki od njih bi komotno mogli igrati Ligu prvaka, napominje Marić.

Francuzi brane naslov iz Katara

SP u Francuskoj je 25. po redu, održavat će se od 11. do 29. siječnja, a domaćini će braniti naslov prvaka osvojen u Kataru (što je ukupno njihova peta i rekordna titula svjetskog prvaka). Osim Hrvatske i domaćina Francuske kao glavnog favorita, među najužim pretendentima na titulu će svakako biti olimpijski pobjednik Danska, europski prvak Njemačka i finalist Eura, Španjolska.

MARINO MARIĆ

Datum rođenja: 1. lipnja 1990.

Mjesto rođenja: Mostar

Visina/težina: 196cm/115kg

Pozicija: Pivot

Hrvatska 2010. – 2016.

Klupska karijera

Zrinjski 2003. – 2009.

Zagreb 2009. – 2013.

Maribor 2013. – 2014.

Melsungen 2014. – 2016.

Piše: Ersan Bijedić, sport@dnevni-list.ba