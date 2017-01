Magazinović: Realnije je da Čović napusti politiku nego da dobije treći entitet

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da je konačno vrijeme da dođe do uspostavljanja federalne jedinice sa etničkom većinom, misli se na treći entitet. Ja smatram da je konačno došlo vrijeme da on napusti političku scenu. Razlika između moje i njegove izjave je u tome što je moja mnogo realnija od njegove, istakao je u Dnevniku TV1 predsjednik Glavnog odbora SDP-a BiH Saša Magazinović.

“Ako sam dobro vidio današnje izjave lidera HDZ-a Dragana Čovića, on je rekao da je konačno vrijeme da dođe do uspostavljanja federalne jedinice sa etničkom većinom, misli se na treći entitet. Ja smatram da je konačno došlo vrijeme da on napusti političku scenu. Razlika između moje i njegove izjave je u tome što je moja mnogo realnija od njegove. Do uspostave trećeg entiteta neće doći, a on će vrlo izvjesno napustiti političku scenu. Očekujem da se ponovo pojavi priča o hrvatskom kanalu. To su teme koje se ciklično pojavljuju uvijek kada nema apsolutno nikakvog rezultata rada u oblastima za koje su ti ljudi zaduženi. Nisam siguran da se beskonačno mnogo i u krug može dobijati povjerenje građana iznoseći uvijek jednu istu ideju i nemajući rezultata u tome što predlažete. “, izjavio je Magazinović prilikom gostovanja na TV1.