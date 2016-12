Lovrinović: Ne treba komplicirati, već dati istinite odgovore na pitanja iz Upitnika

Predsjedavajući Zajedničke komisije za europske integracije Parlamentarne skupštine BiH Nikola Lovrinović je, govoreći o radu Komisije u 2016. godini, osim redovitih sjednica posebno naveo aktivnosti koje su vođene kada su u pitanju okrugli stolovi i sjednice Parlamentarnog foruma.

– To su, po meni, dva bitna opredjeljenja rada i djelovanja Povjerenstva za europske integracije zbog toga što smo pokušali približiti odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i onima koji se tim poslovima trebaju baviti u parlamentima i izvršnim tijelima vlasti svih razina BiH, a i javnosti – kazao je Lovrinović za Fenu.

Po njegovoj ocjeni, to možda i nije dovoljno i trebalo bi ove aktivnosti unaprijediti.

Kaže da se to posebice vidjelo na posljednjem održanom okruglom stolu u Banjoj Luci o stanju u oblasti pravosuđa „gdje se vidjelo da imamo još mnogo ideja koje možemo koristiti u ovoj oblasti, a to su okrugli stolovi o temama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno europskog procesa BiH, puta ka članstvu u EU“.

Dodaje da će to u narednoj godini sigurno pokušati primijeniti.

– Ostala je jedna nezavršena priča ili nezavršen stav ovog povjerenstva. To je poslovnik o radu Parlamentarnog odbora Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kojeg smo član. Naime, tamo se nismo s kolegama iz Europskog parlamenta usuglasili o načinu odlučivanja kada radimo zajedno s njima, odnosno u donošenju odluka koje donosimo na tim sjednicama Odbora – napomenuo je Lovrinović.

Izrazio je nadu da će napraviti još jedan pokušaj do konca godine da to završe, dodajući kako se nada nekom pomaku.

– U svakom slučaju, to je ostalo jedno pitanje koje moramo završiti. O tome smo izvijestili kolegije oba doma. Očekujemo da ćemo u narednom periodu, ako ne uspijemo do konca godine, ono barem u prvom kvartalu naredne, konačno riješiti to pitanje poslovnika kako bismo mogli dalje raditi – dodao je.

Govoreći o odgovaranju na pitanja iz Upitnika Evropske komisije koji je dostavljen BiH, Lovrinović ističe da „trebamo pojednostaviti pristup odgovaranja na ta pitanja“.

– Dakle, dati odgovore na pitanja onako kakvo jeste stanje u određenoj oblasti u BiH. Ne treba tu ništa posebno komplicirati, nego pojednostaviti odgovore, dati ih istinito i možda očekivati dopunska pitanja na to, a možda i ne – smatra predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije državnog parlamenta.

Po njegovim riječima, puno je oblasti u kojima je Europska komisija upoznata o stanju u BiH.

– Mislim da gotovo da nema oblasti o kojoj oni nisu upoznati dobro šta se u BiH ovog trenutka čini, nalazi, u kakvom je stanju sav taj proces. Očekujem da mi ispoštujemo rokove, da to probamo učiniti bar u tom prvom navratu, u šest mjeseci, a ako bude dopunskih pitanja da i na njih odgovorimo. Ako ne, onda ćemo morati riješiti neka stanja, uskladiti ih s evropskim standardima u procesu pridruživanja, dakle kada budemo otvorili poglavlja – zaključio je Lovrinović.