LJUBIĆ: Presuda Ustavnoga suda BiH o načinu biranja izaslanika za Dom naroda BiH najvažnija odluka za Hrvate od Daytona

MOSTAR – Predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Božo Ljubić ocijenio je da je presuda Ustavnoga suda BiH povodom njegova zahtjeva za promjenom Izbornog zakona BiH o načinu biranja izaslanika za Dom naroda BiH najvažnija pozitivna odluka za Hrvate od Daytona do danas.

“Ta odluka Ustavnog suda najvažnija je pozitivna odluka od Daytona do danas jer je negativnih bilo puno. Obrazloženje Ustavnog suda BiH afirmira BiH primarno kao državu tri konstitutivna naroda. To je ono što legitimni predstavnici Hrvata od početka tvrde”, rekao je Ljubić. Ustavni sud BiH je Ljubićevu žalbu dok je bio predsjedavajući Zastupničkog doma BiH djelomično prihvatio, potvrđujući njegove navode da se odredbama Izbornog zakona o obveznom izboru po jednoga izaslanika iz svih županija u kojima živi mali broj Hrvata za nacionalno koncipirani Dom naroda zapravo krši Ustav BiH.

Ljubić je, pak, svjestan da promjenu Izbornog zakona BiH neće biti jednostavno izvesti obzirom na činjenicu da su protiv nje glasovala dva bošnjačka suca, Mirsad Ćeman i Seada Palavrić. On je mišljenja da se u obrazloženju presude Ustavnog suda BiH otišlo i korak dalje no što je to sama odluka jer je zapravo ‘reafirmiralo sami karakter BiH kao države tri konstitutivna naroda’.

“Eksplicitno se navodi da su konstitutivni narodi za sebe izborne jedinice kada su u pitanju domovi naroda. Ovaj legitimitet predstavljanja naroda mora biti osiguran izbornim zakonodavstvom”, ističe Ljubić. Ostavljen je rok od pola godine Parlamentu BiH da izmijeni odredbe Izbornog zakona BiH.