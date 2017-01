Kratke vijesti, izjave i najave

SCHWARZ-SCHILLING

Sjedinjene Američke Države (SAD) trebale su daleko ranije uvesti sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku te je iznenađujuće da su se sada konačno odlučile na to, budući da sam ja to tražio još u vrijeme svog mandata. Još sam 2006. godine tražio uvođenje sankcija Dodiku, ali SAD mom zahtjevu tada nisu udovoljie koko se ne bi ugrozilo tadašnje pregovore s Kosovom. Ovakva odluka SAD-a pokazuje da situaciju u Bosni i Hercegovini iznenada uzimaju vrlo ozbiljno no iste mjere ne treba tražiti baš izričito od Srbije, već prije od ostalih država članica Europske unije (EU), smatra bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schwarz-Schilling.

BLAGOVČANIN

Nije nikakva tajna da su odnosi američke administracije i predsjednika RS-a odavno vrlo loši i hladni, a razlog su otvoreni napadi Milorada Dodika na politiku i interese SAD-a, pa čak i brutalno vrijeđanje američkih diplomata. Stoga je zaista bilo iluzorno očekivati s Dodikove strane da će biti dočekan raširenih ruku. Uskraćivanje davanja vize je, naravno, vrlo oštra diplomatska poruka da je djelovanje predsjednika Dodika potpuno suprotno onom što američka administracija očekuje. No, to je izbor koji je Dodik napravio sâm i mislim da takva odluka ne predstavlja apsolutno nikakvo iznenađenje. Jugoistok Europe nije bio u vrhu liste prioriteta administracije bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkihg Država Baracka Obame i ne treba očekivati neke bitnije promjene od administracije novog predsjednika Donalda Trumpa, ocjenjuje direktor Transparency Internationala za BiH Srđan Blagovčanin.

HUSKIĆ

Europska unija (EU) kao takva neće upotrijebiti mehanizam koji ima na raspolaganju u smislu njihove vanjske sigurnosne politke a to je uvođenje sankcija, i to iz prostog razloga što, s jedne strane, ne postoji konceznus među državama vezano za to. Bilo bi dobro da europske države stanu iza odluke SAD-a, posebno sada kada je nejasan odnos koji nas čeka između nove administracije SAD-a i europskih partnera. Dobro bi bilo kada bi to uradili jer bi to zacementiralo zajednički pristup prema Bosni i Hercegovini, međutim to se trenutno neće desiti, stav je analitičara EU integracija Adnana Huskića.

MITROVIĆ

Bivši članovi Federalne komisije za nestale osobe, na čelu sa Amorom Mašovićem, nastavili su u Institutu za nestale osobe (INO) BiH s opstrukcijom procesa traženja nestalih Srba u BiH. Obitelji nestalih iz Republike Srpske u ovom procesu imaju negativna iskustava s Mašovićem. Institut za nestale osobe BiH godinama nezakonito radi jer je članovima Kolegija direktora, Upravnog i Nadzornog odbora Instituta odavno istekao mandat, a kojima suosnivatelji Instituta BiH, Vijeće ministara BiH i Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) produžavaju mandat u funkciji vršitelja dužnosti, ukazuje predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.

Tiskovna konferencija o radu i postignućima Ministarstva obrane BiH u 2016.

Povodom usvajanja Izvještaja o radu Ministarstva obrane BiH za 2016. godinu, u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu će sutra, 24. siječnja, biti održana tiskovna konferencija na temu „Izvještaj o radu i postignuća Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH u 2016.“. Konferenciji će prethoditi sjednica Stručnoj kolegija Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH. Tom će se prilikom medijima obratiti ministrica obrane BiH Marina Pendeš i načelnik Zajedničkog stožera OS BiH, general-pukovnik Anto Jeleč. Planirano je i da konferenciji prisustvuju i drugi najviši dužnosnici Ministarstva i OS BiH.

BPŽ: Nastavljen štrajk zdravstvenih djelatnika

Zdravstveni djelatnici u Bosansko-podrinjskoj županiji (BPŽ) i su u štrajku, zbog kojeg je pružanje zdravstvenih usluga pacijentima svedeno na minimum. Štrajk je počeo u petak, 20. siječnja, nakon što su propali svi pokušaji da se pronađe prihvatljivo rješenje koje bi rezultiralo potpisivanjem granskog kolektivnog ugovora između Vlade i Sindikata. Iz Sindikata najavljuju nastavak štrajka do ispunjenja njihovih zahtjeva koji se odnose na povećanje satnice, ali i druge koji se odnose na poštivanje prava radnika. Zahtjev sindikata bio je povećanje satnice na 2,35 KM, dok je Vlada ponudila 2,15 KM, što je znatno ispod minimuma od 2,31 KM koji je definiran kolektivnim ugovorom

Agencija za statistiku BiH objavila publikaciju “BiH u brojevima 2016.“

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je godišnju publikaciju “BiH u brojevima 2016.“ u kojoj su, na jednom mjestu, prezentirani najnoviji statistički podaci o BiH. Objavljeni su podaci kao što su teritorij, stanovništvo, obrazovanje, kultura i umjetnost, tržište rada, ekonomija, cijene, industrija. Također, publikacija sadržani podatke kao što su vanjska trgovina, statistika distributivne trgovine, građevinarstvo, promet, poštanske usluge, telekomunikacije, okoliš, poljoprivreda te šumarstvo i turizam, priopćeno je iz Agencije.

RS: Prosječna neto plaća u prosincu 2016. iznosila 835 KM

Prosječna neto plaća u RS-u u prosincu 2016. iznosila je 835 KM i realno je manja za 0,3% u odnosu na studeni, priopćio je Zavod za statistiku RS-a. Najveću neto plaću za prosinac u RS-u, 1.237 KM, imali su zaposleni u području financijske i djelatnosti osiguranja, dok je najniža plaća, u visini od 523 KM, isplaćena u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima. Bruto plaća u prosincu iznosila je 1.343 KM. U prošloj godini prosječna neto plaća iznosila je 836 KM i za 0,6% je nominalno veća u odnosu na 2015. godinu, tj. za 1,8% je realno veća. Bruto plaća u prošloj godini iznosila je 1.344 KM. Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju u RS-u, mjerene indeksom potrošačkih cijena u prosincu, su u prosjeku niže za 0,1% u odnosu na studeni, dok su na godišnjoj razini u prosjeku niže za 0,2%. Najveći rast cijena u prosincu od 0,7% zabilježen je u odjeljku prijevoz, dok je najveći pad cijena u prosincu od 3,7% bio je u oblasit odjeće i obuće.

Sud BiH: Sutra se nastavlja suđenje Oriću i Muhiću

U Sudu BiH danas će biti nastavljeno suđenje zapovjedniku Armije RBiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću, koje se tereti za zločine nad srpskim ratnim zarobljenicima počinjenim na području Srebrenice i Bratunca 1992. godine. Orić i Muhić optuženi su da su 1992. godine u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili trojicu zarobljenika srpske nacionalnosti, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića.

Predsjedavajući oba doma Parlamenta BiH u zvaničnom radnom posjetu Turskoj

Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) Šefik Džaferović i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Safet Softić borave u trodnevnom zvaničnom radnom posjetu Turskoj, gdje će s tamošnjim najvišim dužnosnnicima razgovarati o unaprjeđenju bilateralnih odnosa i gospodarske suradnje dvije zemlje. Izaslanstvo PSBiH u Ankari će, kako je predviđeno, primiti predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan i predsjednik Vlade Turske Binali Yildirim. Džaferović i Softić razgovarat će i sa zamjenikom predsjednika Velike narodne skupštine Turske Ahmetom Aydinom te s predsjedavajućim Grupe prijateljstva za BiH u turskom Parlamentu Hakanom Cavusogluom. Za boravka u Turskoj, izaslanstvo PSBiH boravit će i u Bursi, centru istoimene industrijski najrazvijenije turske pokrajine, gdje će s domaćinom, guvernerom Burse Izzettinom Kucukom, razgovarati o mogućnostima gospodarske suradnje i o ulaganjima turskih gospodarstvenika u BiH.

Trezorski zapisi RS: Aukcija 30. siječnja

Aukcija trezorskih zapisa Republike Srpske u planiranom iznosu od 25 milijuna KM posredstvom Banjalučke burze bit će održana 30. siječnja. Nominalna vrijednost jednog trezorskog zapisa je 10.000 KM, navodi se u javnom pozivu za sudjelovanje na aukciji. Rok dospijeća ovih vrijednosnih papira je 29. siječanj naredne godine.