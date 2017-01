Komšić: Neki su se prodali za sitne interese, 2018. ključna za ljevicu

Predsjednik Demokratske fronte (DF) Željko Komšić izjavio je kako je 2018. godina ključna za ljevicu u Bosni i Hercegovini, a da ovu godinu treba iskoristiti za analizu i „jednu vrstu mobilizacije kada su u pitanju unutarstranačke infrastrukture”.

Gostujući u političkom magazinu „Otisak“ koji se emitira na mreži tv stanica u BiH Komšić je kazao kako treba praviti što širi blok nasuprot etničkih stranaka, a da sama forma mora biti pragmatična „s ciljem kako blok može dobiti što više glasova“.

On procjenjuje da će aktualna vladajuća koalicija opstati, ali da će pravi problemi unutar nje nastati kako se budu približavali opći izbori.

Komšić je prokomentirao i isključenja, odnosno istupanje jednog broja izabranih vijećnika DF-a nakon lokalnih izbora.

“Kroz lokalne izbore izbile su sitne duše koje će se prodati za relativno male pare. Mi nismo imali potpuno izgrađenu infrastrukturu, ljudi se nisu znali, tako da je bilo onih koji su se nakon izbora prodali za sitne interese. Moramo to radikalno srezati, zbog njihove izdaje glasača. Postojali su prijedlozi da se sa ljudima koji idu na liste prave ugovori, da im se uzimaju mjenice. Ja sam smatrao da je to ponižavajuće za te ljude. Međutim, moraćemo to uvesti”, kazao je Komšić.