Klopp: Nisam imao potrebu gledati City na njihovom stadionu

Liverpool se pobjedom od 4:1 protiv Stokea pomaknuo na drugo mjesto Premier lige i tako odlično najavio derbi s Manchester Cityjem posljednjeg dana 2016. godine.

Jonathan Walters je doveo Stoke u vodstvo, ali je Liverpool okrenuo golovima Adama Lallane, Roberta Firmina, Giannellija Imbula i Daniela Sturridgea.

– Bila je to teška utakmica za nas, ali na kraju odličan rezultat. Mogli smo biti bolji u obrani. Firmino je bio odličan i stvarno je zaslužio taj gol. Ne mogu pričati o događajima izvan terena, ali znam da je na terenu imao teških trenutaka u posljednje vrijeme. Oduvijek je bio jako važan za nas. Naporno radi i zabio je sjajan gol, rekao je menadžer Jürgen Klopp.

Redsi su u 2016. godini stigli do 86 prvenstvenih golova, što im je najviše u jednoj kalendarskoj godini od 1985. godine kad su zabili 87. Liverpool je pod vodstvom Kloppa stigao ukupno do 100 golova, a Nijemcu je do tog broja trebalo 48 utakmica čime je izjednačio rekord Kennyja Dalglisha.

Na Anfieldu će sad dočekati Manchester City, a svoje je sljedeće protivnike uživo protiv Stokea gledao Pep Guardiola.

– Poštujem ih jako, ali nisam imao potrebu otići na Cityjev stadion i pogledati njihovu utakmicu. Veselimo se tom susretu i bit će to teška utakmica za obje momčadi, ali isto tako vrlo uzbudljiva. Najbolja vijest za nas je to što igramo na Anfieldu, poručio je Klopp. Er.B.